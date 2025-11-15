الكونغو الديمقراطية توقع اتفاقية سلام مع حركة "23 مارس" المتمردة

وقعت دولة الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" المتمردة، في قطر، اتفاقية إطارية لاتفاق سلام بهدف إنهاء القتال شرقي الكونغو.

ووصف وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية اتفاق السلام بأنه "فرصة تاريخية"، وقال إنه يؤسس للسلام والاستقرار، وإن تنفيذه مسؤولية الطرفين.

وأشار إلى أن طرفي اتفاق السلام "سينشئان لجنة مستقلة لتعزيز المصالحة" قائلاً إنه لا يمكن فرض السلام بالقوة بل يبنى بالحوار المتبادل.

بينما قال كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، إنه "تم تحقيق هذا النجاح بفضل الشراكة بين قطر والولايات المتحدة".

وكانت حكومة الكونغو الديمقراطية والحركة وقعتا إعلان مبادئ في يوليو الماضي في الدوحة، وينص على وقف إطلاق النار في الكونغو وبسط سيادة الدولة في جميع أراضيها.

وجاء في إعلان المبادئ أن "الطرفين يتعهدان باحترام التزاماتهما من أجل وقف إطلاق نار دائم"، ويتضمن التزامًا ببدء مفاوضات رسمية قريبًا من أجل اتفاق سلام شامل.