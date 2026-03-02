مسلسل صحاب الأرض الحلقة 13.. منة شلبي وإياد نصار يتوجهان إلى خان يونس

عرض مسلسل صحاب الأرض الحلقة 13 حيث يقدم الفنان الأردني الشاب يزن عيد، شخصية "عمار"، الذي نجح بحماية اهله خلال الحلقات الأولى من العمل، ووصل بهم إلى رفح، بعد محاولة الاحتلال الإسرائيلي اللحاق بهم.

وساعد مجد، عمار لحماية أسرته، ويتفاجئ تماما بخبر استشهاده، في مشهد درامي حزين، يخبره إياد نصار شقيق مجد باستشهاده، ويرفض عمار استيعاب خبر الوفاة ويدخل في نوبة بكاء.

بينما يقرر كل من ناصر “إياد نصار” وسلمى “منة شلبي” الخروج من غزة عن طريق معبر رفع من خان يونس مع الأطفال الذين يخرجون من أجل تعلق العلاج.

وفي نهاية الحلقة يجلس عمار رفقة عصام السقا وكآمل الباشا، ويصور بالكاميرا التي أعطاها له مجد كلمة من كامل الباشا، ويقول له بماذا تريد اخبار العالم؟.

أبطال مسلسل صحاب الأرض

وإلى جانب الفنان الأردني يزن عيد، يضم مسلسل صحاب الأرض مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم إياد نصار ومنة شلبى وكامل الباشا وعصام السقا وتارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي.