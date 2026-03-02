قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مسلسل صحاب الأرض الحلقة 13.. منة شلبي وإياد نصار يتوجهان إلى خان يونس

مسلسل صحاب الأرض
مسلسل صحاب الأرض
أحمد إبراهيم

عرض مسلسل صحاب الأرض الحلقة 13 حيث يقدم الفنان الأردني الشاب يزن عيد، شخصية "عمار"، الذي نجح بحماية اهله خلال الحلقات الأولى من العمل، ووصل بهم إلى رفح، بعد محاولة الاحتلال الإسرائيلي اللحاق بهم.

وساعد مجد، عمار لحماية أسرته، ويتفاجئ تماما بخبر استشهاده، في مشهد درامي حزين، يخبره إياد نصار شقيق مجد باستشهاده، ويرفض عمار استيعاب خبر الوفاة ويدخل في نوبة بكاء.

بينما يقرر كل من ناصر “إياد نصار” وسلمى “منة شلبي” الخروج من غزة عن طريق معبر رفع من خان يونس مع الأطفال الذين يخرجون من أجل تعلق العلاج.

وفي نهاية الحلقة يجلس عمار رفقة عصام السقا وكآمل الباشا، ويصور بالكاميرا التي أعطاها له مجد كلمة من كامل الباشا، ويقول له بماذا تريد اخبار العالم؟.

أبطال مسلسل صحاب الأرض 

وإلى جانب الفنان الأردني  يزن عيد، يضم مسلسل صحاب الأرض مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم إياد نصار ومنة شلبى وكامل الباشا وعصام السقا وتارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي.

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية

خالد عامر

خالد عامر يكتب: إفطار القوات المسلحة .. رسالة سلام بقوة الردع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

