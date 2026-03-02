علي السبع يكشف عن وجهه الآخر ويضع علاقته بأحمد رمزي في مأزق في فخر الدلتا

آسر (علي السبع) يكشف عن وجهه الآخر ونواياه الحقيقية تجاه فخر، حيث يسرق فكرته في اجتماع عمل هو الأهم على الإطلاق، لتخرج المنافسة بينهما خارج إطار التنافس الشريف إلى حد السرقة والأذية، في أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل فخر الدلتا الذي يُعرض على قنوات DMC ومنصتي Watch It و Yango Play.



بعدما تصل له فكرة فخر الجديدة لاجتماع العمل الذي ينتظرهم، وهو غارق في التفكير دون الوصول لأي فكرة جديدة، يقرر آسر أن يسرق الفكرة ببعض التعديلات من عنده، ويفاجأ بها فخر وجميع من في الاجتماع، بينما ترتسم على وجهه ضحكة نصر مخالفة تمامَا لطبيعة الفِعل الذي أقدم عليه، وهو ما يوضّح حقيقة شخصية آسر الانتهازية التي تتضح ملامحها يومًا بعد يوم.



ووضحت مشاعر آسر تجاه فخر لأول مرة بشكل كامل عندما أهان الأخير أمام زملائهم ويسخر من أصوله حيث أعطاه جلابية فلاحي ليرتديها وأحضر باقي الفريق بما فيهم شهاب ابن شلبي مأمون، وبدأ في تصوير فخر أمام عدة صفائح من السمن ومنتجات الألبان المكتوب عليها "فلاحي" ساخرًا منه.

فخر الدلتا مسلسل اجتماعي كوميدي بطولة أحمد رمزي وتارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو ريّة وعلي السبع وأحمد عصام السيد ويرصد رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة باحثاً عن ذاته وفرصته الحقيقية.