مسلسل حد أقصى الحلقة 13.. روجينا تلعب على محمود قابيل وبسنت أبو باشا معلقة بحبل فى سقف غرفتها

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل “حد اقصي” العديد من الأحداث التشويقية ، والتى من ابرزها مطالبة صباح (روجينا) من المعلم محمود الرويني (محمد الصاوي) ان يعطيها الشحنة الخاصة به لأنها تحتاج البضاعة التى تحتوى على اخشاب وحديد ، ونجحت فى اقناعه واخبرته ان الفلوس حاضرة وانها ستدفع له 3 اضعاف المبلغ الذى يحتاجه وبالفعل تواصل مع رجال الباشا (محمود قابيل) ويخبرهم ان الشحنة اتسرقت وتواصلت صباح مع الباشا بأن الشحنة معها وساومته بأنه يدفع لها مبلغ كبير.

وابلغت صباح سيد (مصطفى عماد) بأنه يغادر محل الهواتف الذى كان يتواجد فيه وانه يختفى من المنطقة بعد ان اعترف انه خطف شقيقتها صابرين (بسنت ابو باشا).

ابتز شريف (باهر النويهي) صابرين (بسنت أبو باشا) بعد ان اوهمها بأنه سيتزوجها وذهبت معه المنزل لكنه اعتدى عليها وصور لها فيديوهات وهى ترقص وطلب منها ان تختار من بين 3 حلول وهى ، ان تشتغل معه او ينشر فيديوهاتها او تدفع له 5 ملايين جنيهًا مقابل ان يتركها ، وتتفاجيء شقيقتها صباح بوجود صابرين معلقة فى السقف بغرفتها.

مسلسل «حد أقصى»

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المميزة حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

أبطال مسلسل حد أقصي

يشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية.

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.