درة تدفع ثمن الاختفاء وتفقد حقها فى الوداع الأخير لوالدتها فى إثبات نسب

تواصل أحداث مسلسل إثبات نسب تصعيدها المؤلم، بعدما حُرمت نوال (درة) من حضور جنازة والدتها، في مشهد يُعد من أكثر اللحظات قسوة، ضمن أحداث الحلقة الثالثة عشرة.

بعد أن عاشت نوال فترات طويلة مختبئة وتتحرك بهوية غير حقيقية، لتجد نفسها عاجزة عن الظهور في لحظة الوداع الأخيرة. الأم التي عانت الحزن والصدمة بعدما اعتقدت أن ابنتها توفيت، ترحل دون أن تتمكن نوال من احتضانها أو تبرئة نفسها أمامها.

المفارقة أن نوال، التي تحارب لإثبات وجودها أمام العالم، لم تستطع أن تثبت حضورها في أهم لحظة إنسانية في حياتها. الاختباء الذي كان وسيلتها لحماية نفسها والوصول إلى ابنها، تحوّل إلى عقوبة عاطفية قاسية، دفعت ثمنها بحرمانها من حق الوداع.

هل كان الصمت يستحق كل هذا الثمن؟ وهل ستدفع نوال ثمن معركتها وحدها، أم أن الحقيقة حين تنكشف ستعيد الاعتبار لما فُقد؟.

مسلسل "إثبات نسب" تأليف محمد ناير وإخراج محمد عبده، وبطولة درة، محمود عبدالمغني ، ولاء الشريف، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، محمد علي رزق وياسر علي ماهر.