قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. العد التنازلي الرسمي
السعودية تعزي الكويت في استشهاد رقيبين بالقوات البحرية بسبب الهجمات الإيرانية
لتفادي تأثر الحرب| مصر تضخ منتجات التصدير إلى السوق المحلية.. وخبير يعلق
نشاطر الشعب الإيراني آلامه.. أردوغان: الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ
واشنطن تدفع الثمن.. الجيش الأمريكي يعلن مقتل 6 جنود منذ بدء الحرب ضد إيران
هشام يكن: الإعلام الرياضي أصبح بلا حياد ومليئا بالمصالح الشخصية
حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيقاف وإحالة للتحقيق .. قرار خطير في النادي الأهلي| تفاصيل مثيرة

الأهلي
الأهلي
حسام الحارتي

قرر محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي إيقاف عبدالرحمن سعيد إداري فريق 2009 وإحالته للتحقيق نظرًا لما بدر منه عقب نهاية مباراة زد.

جاء ذلك القرار عقب إدانته بالاعتداء علي نائب رئيس قطاع نادي زد وإيقافه ثماني مباريات بقرار من لجنة المسابقات في اتحاد الكرة.

كانت لجنة المسابقات أصدرت قرارات انضباطية صارمة بحق النادي الأهلي ونادي زد إف سي عقب المباراة التي أقيمت بينهما بتاريخ 28 فبراير 2026 ضمن دوري القسم الأول لمواليد 2009.

عقوبات النادي الأهلي
* تغريم النادي مبلغ ألف جنيه بسبب التأخير في النزول لأرض الملعب.  
* تغريم النادي مبلغ خمسة آلاف جنيه لنزول الجهاز الفني والإداري للملعب والاعتراض الجماعي المتكرر.  
* تغريم النادي مبلغ خمسة آلاف جنيه لما بدر من الأجهزة الفنية والإدارية والبدلاء تجاه الخصم.  
* إيقاف الكابتن وليد سليمان (رئيس قطاع الناشئين) مباراة واحدة وتغريمه ألف جنيه للطرد بسبب نزول الملعب للاعتراض.  
* إيقاف الكابتن محمد محمد عز (المدير الفني) مباراتين وتغريمه خمسة آلاف جنيه للطرد بسبب الاعتراض والتحريض على سحب الفريق.  
* إيقاف الكابتن إيهاب خميس محمد (مدرب الحراس) أربع مباريات وتغريمه ألف جنيه بسبب سلوك غير رياضي بعد الطرد.  
* إيقاف الكابتن عبد الرحمن سعيد (إداري الفريق) ثماني مباريات وتغريمه عشرة آلاف جنيه لتعديه بالضرب على نائب رئيس قطاع نادي زد، مما أدى لإيقاف المباراة.  
* إيقاف اللاعب محمد شادي محمد الحسيني مباراتين وتغريمه 250 جنيهاً لطرده بسبب اللعب العنيف.  
* إيقاف اللاعب سيف كريم عادل عبد الفتاح ثلاث مباريات وتغريمه 250 جنيهاً لطرده بسبب ضرب الخصم بدون كرة.  
عقوبات نادي زد إف سي
* تغريم النادي مبلغ ألف جنيه لنزول الجهاز الفني والإداري لأرض الملعب للاحتفال.  
* تغريم النادي مبلغ خمسة آلاف جنيه لما بدر من الأجهزة الفنية والإدارية والبدلاء تجاه الفريق المنافس.  
* إيقاف الكابتن عبد الرحمن طارق (نائب رئيس قطاع الناشئين) مباراتين وتغريمه ألف جنيه لنزوله الملعب وسلوكه غير الرياضي تجاه الخصم.  
* إيقاف المدير الفني "كريج جوردون" (Craig Gordon) مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذار سابق.  
* إيقاف اللاعب سيف تامر محمد عبد الغني ثلاث مباريات وتغريمه 250 جنيهاً لطرده بسبب ضرب الخصم بدون كرة.  
 

محمد يوسف الأهلي عبدالرحمن سعيد مباراة زد نائب رئيس قطاع نادي زد و

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

ترشيحاتنا

Xiaomi Watch 5

شاومي تطلق ساعة Xiaomi Watch 5 بنظام Wear OS 6 عالميا

HONOR

توسّع كبير في رؤيتها للذكاء الاصطناعي.. كل ما أعلنت عنه HONOR في مؤتمر MWC 2026

أجهزتك الإلكترونية

كيف تتعامل مع أجهزتك الإلكترونية القديمة بشكل آمن ومسؤول؟

بالصور

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: إفطار القوات المسلحة .. رسالة سلام بقوة الردع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

المزيد