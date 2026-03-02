إيقاف وإحالة للتحقيق .. قرار خطير في النادي الأهلي| تفاصيل مثيرة

قرر محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي إيقاف عبدالرحمن سعيد إداري فريق 2009 وإحالته للتحقيق نظرًا لما بدر منه عقب نهاية مباراة زد.

جاء ذلك القرار عقب إدانته بالاعتداء علي نائب رئيس قطاع نادي زد وإيقافه ثماني مباريات بقرار من لجنة المسابقات في اتحاد الكرة.

كانت لجنة المسابقات أصدرت قرارات انضباطية صارمة بحق النادي الأهلي ونادي زد إف سي عقب المباراة التي أقيمت بينهما بتاريخ 28 فبراير 2026 ضمن دوري القسم الأول لمواليد 2009.

عقوبات النادي الأهلي

* تغريم النادي مبلغ ألف جنيه بسبب التأخير في النزول لأرض الملعب.

* تغريم النادي مبلغ خمسة آلاف جنيه لنزول الجهاز الفني والإداري للملعب والاعتراض الجماعي المتكرر.

* تغريم النادي مبلغ خمسة آلاف جنيه لما بدر من الأجهزة الفنية والإدارية والبدلاء تجاه الخصم.

* إيقاف الكابتن وليد سليمان (رئيس قطاع الناشئين) مباراة واحدة وتغريمه ألف جنيه للطرد بسبب نزول الملعب للاعتراض.

* إيقاف الكابتن محمد محمد عز (المدير الفني) مباراتين وتغريمه خمسة آلاف جنيه للطرد بسبب الاعتراض والتحريض على سحب الفريق.

* إيقاف الكابتن إيهاب خميس محمد (مدرب الحراس) أربع مباريات وتغريمه ألف جنيه بسبب سلوك غير رياضي بعد الطرد.

* إيقاف الكابتن عبد الرحمن سعيد (إداري الفريق) ثماني مباريات وتغريمه عشرة آلاف جنيه لتعديه بالضرب على نائب رئيس قطاع نادي زد، مما أدى لإيقاف المباراة.

* إيقاف اللاعب محمد شادي محمد الحسيني مباراتين وتغريمه 250 جنيهاً لطرده بسبب اللعب العنيف.

* إيقاف اللاعب سيف كريم عادل عبد الفتاح ثلاث مباريات وتغريمه 250 جنيهاً لطرده بسبب ضرب الخصم بدون كرة.

عقوبات نادي زد إف سي

* تغريم النادي مبلغ ألف جنيه لنزول الجهاز الفني والإداري لأرض الملعب للاحتفال.

* تغريم النادي مبلغ خمسة آلاف جنيه لما بدر من الأجهزة الفنية والإدارية والبدلاء تجاه الفريق المنافس.

* إيقاف الكابتن عبد الرحمن طارق (نائب رئيس قطاع الناشئين) مباراتين وتغريمه ألف جنيه لنزوله الملعب وسلوكه غير الرياضي تجاه الخصم.

* إيقاف المدير الفني "كريج جوردون" (Craig Gordon) مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذار سابق.

* إيقاف اللاعب سيف تامر محمد عبد الغني ثلاث مباريات وتغريمه 250 جنيهاً لطرده بسبب ضرب الخصم بدون كرة.

