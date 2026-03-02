فوز بولونيا بالدوري الإيطالي

حقق فريق بولونيا فوزاً صعبا على مضيفه بيزا بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الــ27 من بطولة الدوري الايطالي .

أحرز ينز أودجارد الهدف الوحيد في الدقيقة 90، ليمنح الضيوف ثلاث نقاط غالية.

حقق بولونيا فوزه الثالث على التوالي والحادي عشر في مشواره ببطولة الدوري، ليرتقي للمركز الثامن برصيد 39 نقطة.

أما بيزا،فبقى في منطقة الخطر، بعدما تلقى خسارته الثالثة تواليا ورقم 14 في مشواره بالدوري بعد صعوده مطلع الموسم الجاري.

ويقبع بيزا في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن هيلاس فيرونا، متذيل الترتيب.