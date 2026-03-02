قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هشام يكن يكشف كواليس اكتشاف موهبة محمد صلاح
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. العد التنازلي الرسمي
السعودية تعزي الكويت في استشهاد رقيبين بالقوات البحرية بسبب الهجمات الإيرانية
لتفادي تأثر الحرب| مصر تضخ منتجات التصدير إلى السوق المحلية.. وخبير يعلق
نشاطر الشعب الإيراني آلامه.. أردوغان: الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ
واشنطن تدفع الثمن.. الجيش الأمريكي يعلن مقتل 6 جنود منذ بدء الحرب ضد إيران
هشام يكن: الإعلام الرياضي أصبح بلا حياد ومليئا بالمصالح الشخصية
حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد أحداث مباراة زد.. وقف إداري فريق 2009 بالأهلي وإحالته للتحقيق

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

اتخذ مجلس إدارة الأهلي قرارًا بإيقاف عبد الرحمن سعيد، إداري فريق مواليد 2009، وإحالته للتحقيق؛ على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريق أمام “زد إف سي” ضمن منافسات دوري الجمهورية.

المباراة التي انتهت بفوز زد على الأهلي، شهدت أجواء متوترة؛ عقب إطلاق صافرة النهاية، حيث وقعت اعتراضات ومشادات بين الجهازين الفنيين للفريقين، قبل أن تتطور الأحداث إلى واقعة اعتداء من إداري الأهلي على نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، ما تسبب في تصعيد الأزمة.

قرار إداري حاسم من الأهلي

وقرر محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، إيقاف الإداري المذكور عن العمل بشكل فوري وإحالته للتحقيق الداخلي، في إطار سياسة النادي التي تشدد على ضرورة الالتزام بالسلوك الرياضي داخل وخارج الملعب.

عقوبات من لجنة المسابقات

من جهتها، أصدرت لجنة المسابقات بـ الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا بإيقاف عبد الرحمن سعيد لمدة 8 مباريات، مع تغريمه 10 آلاف جنيه، بسبب ما بدر منه خلال اللقاء.

وتأتي هذه القرارات في إطار الحرص على فرض الانضباط داخل مسابقات قطاع الناشئين، والتأكيد على أهمية الالتزام بالروح الرياضية في مختلف المراحل السنية.

الأهلي زد مجلس النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

ترشيحاتنا

احمد موسى

ارتفاع سعر النفط.. تبعات كارثية لإغلاق مضيق هرمز على المنطقة العربية.. فيديو

إيران

السفارة الأمريكية في الأردن: جميع موظفي السفارة غادروا مؤقتا بسبب وجود تهديد

هشام يكن

الجوهري أنصفني.. هشام يكن يكشف حقيقة سحب شارة المنتخب من شوبير

بالصور

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: إفطار القوات المسلحة .. رسالة سلام بقوة الردع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

المزيد