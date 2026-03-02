بعد أحداث مباراة زد.. وقف إداري فريق 2009 بالأهلي وإحالته للتحقيق

اتخذ مجلس إدارة الأهلي قرارًا بإيقاف عبد الرحمن سعيد، إداري فريق مواليد 2009، وإحالته للتحقيق؛ على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريق أمام “زد إف سي” ضمن منافسات دوري الجمهورية.

المباراة التي انتهت بفوز زد على الأهلي، شهدت أجواء متوترة؛ عقب إطلاق صافرة النهاية، حيث وقعت اعتراضات ومشادات بين الجهازين الفنيين للفريقين، قبل أن تتطور الأحداث إلى واقعة اعتداء من إداري الأهلي على نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، ما تسبب في تصعيد الأزمة.

قرار إداري حاسم من الأهلي

وقرر محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، إيقاف الإداري المذكور عن العمل بشكل فوري وإحالته للتحقيق الداخلي، في إطار سياسة النادي التي تشدد على ضرورة الالتزام بالسلوك الرياضي داخل وخارج الملعب.

عقوبات من لجنة المسابقات

من جهتها، أصدرت لجنة المسابقات بـ الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا بإيقاف عبد الرحمن سعيد لمدة 8 مباريات، مع تغريمه 10 آلاف جنيه، بسبب ما بدر منه خلال اللقاء.

وتأتي هذه القرارات في إطار الحرص على فرض الانضباط داخل مسابقات قطاع الناشئين، والتأكيد على أهمية الالتزام بالروح الرياضية في مختلف المراحل السنية.