بعد 12 عاما .. إيقاف ريتا جيبتو بسبب المنشطات

تعرضت العداءة الكينية ريتا جيبتو، للإيقاف مجددا وذلك بعد 12 عاما على أول عينة إيجابية لها في فحص المنشطات، بعد ثبوت تعاطيها منشطات في العينة التي أخذت منها في ديسمبر الماضي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن جيبتو فازت بسباق ماراثون بوسطن في أبريل 2014 وبعد ذلك بخمسة أشهر تعرضت للإيقاف لمدة عامين بسبب عينة إيجابية في المنشطات، ثم قامت وكالة النزاهة بألعاب القوى بتمديد العقوبة إلى أربعة أعوام ليمتد الإيقاف حتى عام 2018.

وبعد تلك الفترة عادت جيبتو للمنافسة من جديد، لكن ليس في المنافسات الكبرى، حيث شاركت في ماراثونين على الأقل في عام 2022 وفازت بماراثون في مدينة سرقسطة الإسبانية في عام 2024.

وقررت وكالة مكافحة المنشطات في كينيا، إيقاف جيبتو مجددا وذلك بسبب وجود مادة محظورة في العينة التي أخذت منها في ديسمبر العام الماضي.