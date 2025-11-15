قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

المستشار الألماني: لا قواسم مشتركة مع حزب البديل ويفصلنا جدار عازل

حزب البديل الألماني
حزب البديل الألماني
القسم الخارجي

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن حكومته لا ترى أي أرضية مشتركة مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، مؤكداً أن “هناك جدارًا عازلًا يفصلنا عن هذا الحزب”. 

وجاء هذا التصعيد اللفظي في سياق الجدل المتزايد داخل ألمانيا حول صعود الحزب في استطلاعات الرأي.

وقال شولتس إن حزبه، وكذلك الأحزاب الديمقراطية الأخرى، يرفضون تمامًا التعاون مع حزب البديل، مؤكدًا أن “الاختلاف ليس سياسيًا فقط، بل يتعلق بالقيم الأساسية للجمهورية الاتحادية”.
وأضاف: “لا يمكن أن يكون هناك تطبيع مع خطاب يستهدف المهاجرين وينتقص من كرامة الإنسان”.

سياق التصريح

ويأتي تصريح شولتس بعد سلسلة من النقاشات داخل الأوساط السياسية الألمانية بشأن النفوذ المتزايد لحزب البديل، خاصة في ولايات الشرق، حيث يتصدر بعض استطلاعات الرأي. كما يواجه الحزب تحقيقات موسعة تتعلق بالتطرف اليميني والارتباط بجمعيات وحركات معادية للدستور.

مفهوم “الجدار العازل” في السياسة الألمانية

استخدام شولتس تعبير “جدار عازل” يحمل دلالات سياسية قوية، إذ يشير إلى التقليد السياسي الألماني المتمثل في عزل الأحزاب المتطرفة ومنعها من الدخول في حكومات ائتلافية.

وتتبنى أغلبية الأحزاب الألمانية هذا النهج، بما في ذلك الاتحاد المسيحي، الخضر، الديمقراطي الحر واليسار.

ردود الفعل

أثار تصريح شولتس ارتياحًا في أوساط يسارية وليبرالية حذرت منذ سنوات من تمدد خطاب اليمين المتطرف.

في المقابل اتهم حزب البديل المستشار بـ“شيطنة المعارضة” ومحاولة التهرب من النقاش حول سياسات الهجرة والاقتصاد.

يؤكد هذا التصريح استمرار سياسة العزل السياسي المفروضة على حزب البديل، في وقت تشهد فيه ألمانيا نقاشًا متجددًا حول صعود اليمين المتطرف ومستقبل الديمقراطية في البلاد.

