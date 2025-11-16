مقتل أكثر من 100 شخص جراء انهيار أرضي بمنجم ذهب بالكونغو الديمقراطية

كشفت شرطة الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 100 شخص جراء انهيار أرضي بمنجم ذهب غير رسمي في جنوبي البلاد، بحسب ما أفادت به الوكالة الألمانية.

70 عامل يدفنوا في الرمال

وقال مسؤول في الشرطة إن الحادث وقع بعد ظهر الجمعة في منجم "مولوندو لوالابا" بالقرب من مدينة كولويزي في محافظة لوالابا.

وبينما ذكرت تقارير أولية أن ما يصل إلى 70 عاملا دفنوا في الانهيار الأرضي، ارتفع بالفعل عدد الجثث التي تم انتشالها إلى 101 بحلول صباح أمس السبت.

وأظهر مقطع فيديو مروع لحظة انهيار هائل للرمال على المنجم، فيما ظهر العشرات وهم يحاولون الفرار بحياتهم، بينهم من دفنتهم الرمال.

وما تزال جهود الإنقاذ متواصلة، ويُفترض أن هناك المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

