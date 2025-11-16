قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مظاهرات في ألمانيا وسويسرا ضد جماعة الإخوان والمطالبة بتصنيفها “منظمة إرهابية”

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات
علي صالح

شهدت ساحة باريسير بلاتز في قلب العاصمة الألمانية برلين، ظهر اليوم، تجمعًا احتجاجيًا لافتًا رغم هطول الأمطار، حيث نظّم العشرات مظاهرة ضد جماعة الإخوان المسلمين عند الساعة 12:00 بتوقيت برلين، ضمن حملة أوروبية واسعة تدعو إلى تصنيف الجماعة كـ”منظمة إرهابية”، حيث تأتي فعالية اليوم، التي اتسمت بمشاركة مكثفة ومواد دعائية لافتة، قبل مظاهرة مماثلة مقرر عقدها غدًا في سويسرا.

لافتات ضد الإخوان 

ورفع المتظاهرون لافتات كبيرة باللغتين العربية والألمانية، تطالب بتجفيف مصادر تمويل الجماعة ووقف ما وصفوه بمحاولات “اختراق المؤسسات الأوروبية” و”تجنيد الشباب تحت مظلة العمل الخيري”.

وتظهر الصور الميدانية اصطفاف المحتجين في صفوف ممتدة أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة، حاملين لافتات تحذر من تأثير الإخوان في السودان وأوروبا، مع شعارات تؤكد أن “الأمن الوطني يبدأ من وقف التمويل” و”لا مكان للتطرف في أوروبا”.

ورغم الطقس الممطر، ظهر المشاركون متماسكين، بعضهم تحت المظلات، وآخرون يرتدون معاطف واقية، فيما حرصت مجموعات حقوقية وإعلامية على توثيق الحدث، كما لوحظ انتشار أمني منظم، مع وجود سيارات للشرطة على أطراف الساحة لمتابعة سير الفعالية وضمان انسيابها.

وتأتي مظاهرة برلين ضمن حملة دولية تمتد من 11 إلى 24 نوفمبر، وتشمل عدة عواصم أوروبية مثل فيينا وبراغ ولندن وباريس وبرلين وزيورخ وبروكسل ولاهاي، وصولًا إلى إيرلندا الشهر المقبل.

 الحملة – بحسب منظميها – تهدف إلى تسليط الضوء على ما يصفونه بخطر “الأجندة المتطرفة” للجماعة، والدعوة إلى إجراءات أكثر صرامة تشمل فرض عقوبات، وتجميد الأصول، ومنع استغلال المراكز الثقافية والمساجد لأغراض سياسية.

ويرى المشاركون أن هذه التحركات الشعبية تعبّر عن “وعي متزايد داخل المجتمع الأوروبي” تجاه أنشطة الجماعات المتشددة، وأن استمرارها في عدة دول يعكس رغبة مشتركة في حماية قيم التعايش ومنع توظيف الدين لخدمة أهداف حزبية أو عابرة للحدود.

باريسير بلاتز برلين الأمطار مظاهرة جماعة الإخوان المسلمين

