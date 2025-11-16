قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025.. هل تم تبكيره؟
أمين الإفتاء: 3 حالات شرعية تسقط فيها النفقة عن الزوجة وتعتبر ناشزا
وفد الأهلي يقدم واجب العزاء في الراحل محمد صبري - صور
وزير الاتصالات: جذب 15 شركة تُصنع الهواتف المحمولة وملحقاتها في مصر
رئيس الوزراء يستمع لعرض تقديمي حول مشروعات الاتصالات في مجال التحول الرقمي
مقتل ضابط في هجوم مسلح على مركز انتخابي بالعراق
انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين
انطلاق المؤتمر الجماهيري لـ“الجبهة الوطنية” باستاد القاهرة بعد عزف السلام الوطني
وزير الاتصالات: 15 علامة تجارية تصنع المحمول في مصر
محمود البنا خارج القائمة الدولية للحكام بعد تكريمه في السوبر المصري
تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن
مصر وتشاد تنشئان نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية
أخبار العالم

مقتل ضابط في هجوم مسلح على مركز انتخابي بالعراق

هاجر رزق

وثقت كاميرات المراقبة هجوما مسلحا مباغتا استهدف أحد المراكز الانتخابية في قضاء طوزخورماتو بالعراق، بعد لحظات من إغلاق صناديق الاقتراع، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

مقتل ضابط في هجوم مسلح على مركز انتخابي بالعراق

وأسفر الهجوم- الذي نفذته جماعة مسلحة بشكل مفاجئ وسريع، مستهدفة مقر المركز الانتخابي أثناء وجود القوات الأمنية المكلفة بحمايته- عن مقتل المقدم مصطفى نعيم جار الله من الفوج الأول لواء مغاوير 88 التابع لقيادة عمليات شرق صلاح الدين.


وكانت وزارة الدفاع العراقية قد نعت أحد ضباطها أمس السبت، وقالت في بيان: “ببالغ الحزن والأسى، تنعى الوزارة المقدم مصطفى نعيم جارالله، المنسوب إلى الفوج الأول لواء مغاوير الثامن والثمانين، قيادة عمليات شرق صلاح الدين، الذي استشهد بعد تعرضه للإصابة خلال حماية المركز الانتخابي وصناديق الاقتراع قبل أربعة أيام.”

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن هوية المهاجمين أو دوافعهم، فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيق في الحادث.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تواصل فيه القوات الأمنية جهودها؛ لضمان أمن العملية الانتخابية، وحماية المراكز من أي تهديدات، وسط تحذيرات من استهداف يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المناطق المتنازع عليها.

