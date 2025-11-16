وثقت كاميرات المراقبة هجوما مسلحا مباغتا استهدف أحد المراكز الانتخابية في قضاء طوزخورماتو بالعراق، بعد لحظات من إغلاق صناديق الاقتراع، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

مقتل ضابط في هجوم مسلح على مركز انتخابي بالعراق

وأسفر الهجوم- الذي نفذته جماعة مسلحة بشكل مفاجئ وسريع، مستهدفة مقر المركز الانتخابي أثناء وجود القوات الأمنية المكلفة بحمايته- عن مقتل المقدم مصطفى نعيم جار الله من الفوج الأول لواء مغاوير 88 التابع لقيادة عمليات شرق صلاح الدين.



وكانت وزارة الدفاع العراقية قد نعت أحد ضباطها أمس السبت، وقالت في بيان: “ببالغ الحزن والأسى، تنعى الوزارة المقدم مصطفى نعيم جارالله، المنسوب إلى الفوج الأول لواء مغاوير الثامن والثمانين، قيادة عمليات شرق صلاح الدين، الذي استشهد بعد تعرضه للإصابة خلال حماية المركز الانتخابي وصناديق الاقتراع قبل أربعة أيام.”

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن هوية المهاجمين أو دوافعهم، فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيق في الحادث.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تواصل فيه القوات الأمنية جهودها؛ لضمان أمن العملية الانتخابية، وحماية المراكز من أي تهديدات، وسط تحذيرات من استهداف يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المناطق المتنازع عليها.