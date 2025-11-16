الأردن ينفي زيارة وفد من السويداء السورية إلى المملكة

نفى مصدر أردني رسمي، يوم الأحد، زيارة وفد من محافظة السويداء جنوب سوريا إلى المملكة.

وجاء نفي المسؤول الأردني، عقب تداول أخبار تفيد بأن وفدا من الطائفة الدرزية في السويداء، أجرى زيارة إلى المملكة الأردنية في إطار مفاوضات حول استقرار الأوضاع في جنوب سوريا.

وأضاف المصدر، أن الأردن مستمر في جهوده بالتنسيق مع الحكومة السورية والولايات المتحدة لحل الأزمة وتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري وفق خارطة الطريق التي أعلنتها الدول الثلاث، والتي تضمنت زيارة من أهالي السويداء إلى الأردن والتي لم يحدد موعدها بعد.

وذكرت التقارير الإعلامية أن خارطة الطريق التي نوقشت خلال الاجتماع شملت بندا مهما لـ"نزع السلاح من دروز السويداء بحيث يحتكر السلاح داخل المحافظة بيد الدولة السورية فقط".

وأشارت التقارير ، إلى أن الأردن رفض رفضا قاطعا فكرة فتح معبر خاص مع السويداء.

وأضافت التقارير ، أن الخارطة تقترح ضمان حق الدروز في العيش بسلام ضمن سوريا موحدة بعيدا عن "الصراع المسلح" والفوضى.