قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يقدم عرضًا ماديًا إلى آليو ديانج.. تفاصيل
الألسكو تطالب بتحرك عاجل لدعم الطلاب والمعلمين في الأراضي المحتلة
«أهلي 2005» يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في دوري الجمهورية للشباب
الرئيس السيسي: الدولة عملت على تعظيم مواردها من قطاعات السكة الحديد والطرق والمحاور
المقدم 200 ألف.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر2025
في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.. الذكاء الاصطناعي يفرض واقعًا جديدًا للأمن السيبراني
قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟
وزير الخارجية يستقبل نظيره التشادي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
تعيين الدكتور أحمد عبد العزيز نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية.. تفاصيل
محامي المذيعة سارة خليفة يسلم ضابط التحريات أمام المحكمة صورا خاصة لموكلته
أذكار المساء يعد صلاة المغرب.. أفضل 7 دعوات تجلب الخير كله
اخرسي يا حشرية.. خناقة بين بسمة وهبة ومايا دياب بسبب دينا الشربيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يستقبل نظيره التشادي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية والهجرة يستقبل نظيره التشادي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
وزير الخارجية والهجرة يستقبل نظيره التشادي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
فرناس حفظي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة ، اليوم الأحد، السيد عبد الله صابر فضل وزير خارجية جمهورية تشاد، على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة بين مصر وتشاد، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وأشاد الوزير عبد العاطي، بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين والحرص المتبادل على تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، مُشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المستمر على تعزيز العلاقات مع تشاد في كافة المجالات، وهو ما انعكس في الزيارات رفيعة المستوى، وفي مقدمتها زيارة سيادته بصحبه مع وفد من رجال الأعمال في ديسمبر ٢٠٢٤، وزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في شهر فبراير ٢٠٢٥ مع وفد من رجال الأعمال، وهو ما يعكس الاهتمام المصري الجاد في دفع التعاون بين البلدين في المجالات ذات الأولوية.

وأكد وزير الخارجية، على أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة لاسيما التعاون العسكري في مجال التدريب وبناء كوادر من القوات الأمنية التشادية، مشيداً بالتعاون الكبير القائم بين البلدين في مشروعات البنية التحتية في تشاد وخاصة طريق مصر- ليبيا -تشاد، ومشروعات إنشاء الطرق وصيانة وإعادة تدوير المواد المستخدمة في الطرق القائمة، مشدداً على اهتمام الحكومة المصرية بزيادة التبادل التجاري مع تشاد بما يحقق المصالح المشتركة.

في سياق متصل، أشار الوزير عبد العاطي، إلى التحضيرات الجارية لإيفاد قافلة طبية مصرية في مجال جراحة العيون خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٥ لإجراء ٥٠٠ عملية في مدينة إنجامينا، والاستعداد  لتوفير الدواء والمستلزمات الطبية المصرية للجانب التشادي بأسعار تنافسية، منوهاً بأهمية الانتهاء من مقر جامعة الإسكندرية في إنجامينا وبدء عمل المقر الجديد في أقرب فرصة ممكنة بما يحقق المصلحة المشتركة. 

كما استعرض وزير الخارجية الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في المجالات الأمنية، وإيفاد الخبراء، وإدارة الحدود ومكافحة الإتجار بالبشر، والتهديدات العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ونزع السلاح وإعادة الدمج، والمناخ والسلم والأمن.

وشهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، وتطورات الأوضاع في السودان.

حيث أكد وزير الخارجية ، على أهمية وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره، مشيراً إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى السودان  يوم ١١ نوفمبر الجارى، داعياً إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب السوداني ومساندة مؤسساته الوطنية. 

وأكد الوزير عبد العاطي ، على وحدة وسيادة ليبيا، وأهمية دعم الجهود الوطنية الليبية في إطار مبدأ الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، مشدداً على أهمية دعم كافة الجهود الرامية لتشكيل حكومة موحدة تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعقد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، وأهمية تعزيز دور المؤسسات الليبية ذات الشرعية ، ولاسيما مجلس النواب لاستيفاء جميع الأطر اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت، التزاماً بمرجعيات تسوية الأزمة لليبية بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع التأكيد علي رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشدداً علي أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وزير خارجية جمهورية تشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

بالصور

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

فيديو

بسمه وهبه ومايا دياب ودينا الشربيني

اخرسي يا حشرية.. خناقة بين بسمة وهبة ومايا دياب بسبب دينا الشربيني

نفي

تزييف للحقائق.. مصدر أمني: عناصر الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النواب

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد