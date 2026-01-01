قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في انطلاق رحلة كيرلا..مفتي الهند: تعاليم الإسلام تدعو للتسامح مع الجميع

مفتي الهند في بداية المسيرة
مفتي الهند في بداية المسيرة

صرح الشيخ أبوبكر احمد مفتي الهند إن جمعية علماء أهل السنة بكيرلا هي التي حدّدت ملامح نهضة مسلمي كيرلا وبقائهم ونموّهم.

 جاء ذلك في كلمته خلال حفل الاستقبال الذي أُقيم في تشيركالا بمناسبة انطلاق رحلة كيرلا بقيادة كيرلا مسلم جماعة.

وأوضح أن هذه الجمعية هي التي منحت المسلمين البوصلة الصحيحة، وقادتهم إلى التقدّم بوصفهم مجتمعًا منظّمًا، وأن ثمار ذلك انعكست – بوجوه متعددة – على سائر فئات المجتمع. 

وأكّد أن الحفاظ على هذه المكاسب ونقلها إلى الأجيال القادمة يستلزم عملاً جماعيًا متكاملًا.

وأضاف أن المجتمع الكيرلي تعرّف إلى الإسلام وتقبّله عبر النهج المنفتح والشفاف الذي انتهجته جمعية أهل السنة ونماذجها الرائدة. واستحضر قدوم مالك بن دينار ورفاقه من الجزيرة العربية، مبيّنًا أنهم كانوا صادقين مستقيمي السيرة، وأن تاريخ كاسرغود يحمل تلك الذكريات المضيئة. فإرث مالك بن دينار الذي أنار هذه الديار يذكّرنا بقيم التعايش والروحانية النقية؛ وقد استقبلهم الحكّام آنذاك بالمحبة والتقدير. والإسلام – كما شدّد – رسالة محبة.

وأكد فضيلته أن لكل أتباع الأديان في العالم حقّ الحياة ونشر مبادئهم دون إيذاء الآخرين، وأن تعاليم الإسلام تدعو إلى التعامل بالإحسان مع الجميع، وعدم التفريط في اعتبار الإنسانية الجامعة، والتحذير من بثّ الكراهية والعداوة بين الناس. كما شدّد على ضرورة عدم تثبيط الأعمال الصالحة التي يُقدّمها الأفراد لخدمة المجتمع بسبب انتماءاتهم، فالحياة الكريمة حقّ للجميع، وأهم ما تحتاجه الأوطان هو التقدّم والسلام. وذكّر بأن الأنبياء دعوا إلى تبادل رسائل السلام، ومكافحة الجوع، واحتضان الفقراء، قائلاً: «هذا ما أودّ أن أقوله لكم».

وأشار إلى أن جمعية أهل السنة تتقدّم لاستقبال القرن الجديد بخطط عمل كبرى؛ فمن نشر أصول العقيدة الإسلامية إلى الجمع بين العلوم الإسلامية والتعليم الحديث، وقد أُنجزت مشاريع عديدة تحت مظلتها، من بينها الجامعة الإسلامية (جامعة الهند). وأكّد أن ثمار هذه الإنجازات ينبغي أن تعمّ الجميع، ليس في ميدان التعليم فحسب، بل في العمل الخيري أيضًا، حيث تنفّذ «سَمَسْتَ» مبادرات لافتة. ودعا كل محبّ للإنسانية في هذا الوطن إلى تقديم دعمه غير المشروط لاستمرار هذه الجهود وتوسيع نفعها.

افتُتح المؤتمر العام بدعاء السيد علي بافقيه، وترأسه السيد ك. س. أتاكوي تانغَل (كومبول)، وافتتحه رئيس جمعية أهل السنة  إي. سليمان مسليار. وشارك بالحضور: الوزراء وقادةُ السياسة، والعلماءُ والسادةُ والأمراء، وجموعُ الطلاب

وتحت شعار «مع الإنسان»، لقيت رحلة كيرلا التي يقودها مفتي الهند  استقبالًا حافلًا في أولال. وبين تكبيرات مئات من الناشطين السُّنّة، سلّم رئيس الجمعية إي. سليمان مسليار ورئيس لجنة الرحلة ك. س. أتاكوي تانغَل (كومبول) راية المسيرة إلى قائدها   من مقام أولال. وشارك في الموكب نوّاب القائد السيد إبراهيم خليل بخاري وبيرود عبد الرحمن الثقافي، ورئيس جمعية علماء كرناتكا عبد الحميد مسليار ماني، ورئيس برلمان كرناتكا يو. تي. خادر، ورئيس المقام حنيف حاجي أولال، ود. محمد فاضل رس وفي كافالكاد وغيرهم. ثم رافقت القيادة السُّنّية في منطقة كاسرغود و«حرس المئوية» الرحلة إلى أرض اللقاء السباعي اللغات. وشارك الآلاف في مؤتمر الافتتاح الذي أُقيم في ساحة إم. إيه. عبد القادر مسليار بتشيركالا.

أبوبكر احمد مفتي الهند جمعية علماء أهل السنة مالك بن دينار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

فئران عائدة من الفضاء

تجربة فضائية غير متوقعة.. بشرى من المدار والسبب فأرة عائدة| ماذا حدث؟

التوقيت

اكتشاف يقلب الساعة الكونية.. العلماء يحسبون توقيت المريخ لأول مرة

رونالدو

رونالدو ليس الأول.. مفاجآت قائمة أغنى 10 لاعبي كرة قدم في العالم

بالصور

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد