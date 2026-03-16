بعد ظهوره في رامز ليفل الوحش..الدرديري:ده اللي ناقص ياخدوا بنتايك كمان

وقع النجم المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر المتألق لنادي الزمالك ، في فخ مقلب الفنان رامز جلال، ضمن برنامج رامز ليفل الوحش، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين.

و أثار الاعلامي عمرو الدردير الجدل بمنشور شاركة عبر فيسبوك بعد عرض حلقة محمود بنتايج في رامز ليفل الوحش كاتبا :ما ده اللي ناقص ياخدوا بنتايك كمان.

وخلال أحداث المقلب وجه رامز جلال، سؤال للاعب، قائلا :"أنت ممكن ترفع قضية على الزمالك علشان مستحقاتك؟"، ليرد عليه مستغربا، :"إحنا جينا هنا علشان كده".

وتأتي هذه الحلقة لتسلط الضوء على واحد من أهم الصفقات التي أحدثت تأثيراً في الكرة المصرية مؤخراً، حيث أثبت بنتايج جدارته منذ انضمامه للفارس الأبيض، مما جعله هدفاً مثالياً لكاميرات رامز جلال التي لا تترك نجماً لامعاً إلا وأوقعت به في فخاخها المبتكرة.