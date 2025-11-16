قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستجدات الأوضاع في غزة: أصوات انفجارات متتالية .. ومستوطنون يقتحمون بلدات بالضفة
وضع مسئول شركة بترول حكومية على قوائم المنع والتحفظ على الأموال
أسعار الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم
خلال افتتاح محطات بحرية بميناء شرق بورسعيد.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سوريا .. توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بريف القنيطرة الجنوبي

هاجر رزق

أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، مؤلفة من خمس آليات عسكرية صباح اليوم الأحد في أطراف قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي وفق ما ذكر تلفزيون سوريا على موقعه الإلكتروني.

إقامة حاجزا عسكريا

أقامت القوة الإسرائيلية حاجزا عسكريا في المنطقة وشرعت بتفتيش المارة، في استمرار لعمليات التوغل الإسرائيلية المتكررة في جنوب سوريا.

وتشهد مناطق ريفي القنيطرة ودرعا توغلات إسرائيلية شبه يومية منذ سقوط نظام بشار الأسد، ترافق بعضها مع عمليات اعتقال طالت عددا من السكان، أفرج عن بعضهم لاحقا، بينما لا يزال آخرون قيد الاحتجاز حتى الآن.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من توغل مماثل في قرية رسم القطا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت القوات الإسرائيلية حاجزا ومنعت الأهالي من المرور إلا بعد إخضاعهم للتفتيش، وسط تضييق واضح على السكان. كما سجل توغل آخر سابق في منطقة أبو غارة القريبة، تزامنا مع نصب حاجز عسكري جديد.

آليات عسكرية القنيطرة الجنوبي سوريا القوة الإسرائيلية حاجزا عسكريا

