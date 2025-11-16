سوريا .. توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بريف القنيطرة الجنوبي

أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، مؤلفة من خمس آليات عسكرية صباح اليوم الأحد في أطراف قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي وفق ما ذكر تلفزيون سوريا على موقعه الإلكتروني.

إقامة حاجزا عسكريا

أقامت القوة الإسرائيلية حاجزا عسكريا في المنطقة وشرعت بتفتيش المارة، في استمرار لعمليات التوغل الإسرائيلية المتكررة في جنوب سوريا.

وتشهد مناطق ريفي القنيطرة ودرعا توغلات إسرائيلية شبه يومية منذ سقوط نظام بشار الأسد، ترافق بعضها مع عمليات اعتقال طالت عددا من السكان، أفرج عن بعضهم لاحقا، بينما لا يزال آخرون قيد الاحتجاز حتى الآن.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من توغل مماثل في قرية رسم القطا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت القوات الإسرائيلية حاجزا ومنعت الأهالي من المرور إلا بعد إخضاعهم للتفتيش، وسط تضييق واضح على السكان. كما سجل توغل آخر سابق في منطقة أبو غارة القريبة، تزامنا مع نصب حاجز عسكري جديد.