رئيس الأركان الإسرائيلي يتفقد رفح: سنكون مستعدين لاحتلال أراضٍ على الجانب الآخر من الخط الأصفر في غزة

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تقييمًا للوضع في فرقة غزة، وقام بجولة ميدانية في رفح جنوب قطاع غزة.

وقال: “إذا لزم الأمر، علينا أن نكون مستعدين للتحرك سريعًا لشن هجوم واسع النطاق لاحتلال أراضٍ في قطاع غزة من الجانب الآخر للخط الأصفر. سنواصل إصرارنا على أن حكم حماس لن يستمر على الجانب الآخر من الحدود.”

وفي وقت سابق، أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، أنّ تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس جاءت استباقًا لما سيُطرح غدًا في مجلس الأمن من مقترح أمريكي يتضمن مسارًا قد يفضي إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وشدّد كاتس على أنّ إسرائيل "لن تسمح بإقامة الدولة الفلسطينية"، في ظل التخوفات الإسرائيلية من أي مسار دولي يمكن أن يقود إلى ذلك.