أخبار العالم

الألسكو تطالب بتحرك عاجل لدعم الطلاب والمعلمين في الأراضي المحتلة

قطاع غزة
قطاع غزة
الديب أبوعلي

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الدورة (110) للجنة البرامج التعليمية الموجهة للطلبة في الأراضي العربية المحتلة، والتي تنظمها الأمانة العامة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة)، من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمقر الأمانة العامة.

شارك في أعمال الدورة بجانب فلسطين وجامعة الدول العربية، كل من: جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الأسيكو)، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (الألسكو)، اتحاد إذاعات الدول العربية، وزارة التربية والتعليم المصرية، اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، إذاعة فلسطين (صوت مصر)، إضافة إلى عدد من المؤسسات العربية والدولية المعنية بالشأن الفلسطيني.

ومن جانبها قدّمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومعهد البحوث والدراسات العربية، التهاني إلى السفير الدكتور فائد مصطفى بمناسبة تولّيه منصب الأمين العام المساعد لرئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وذلك في رسالة حملت توقيع المدير العام للمنظمة الدكتور محمد ولد اعمر، ومدير المعهد الدكتور محمد مصطفى كمال.

وأعربت المؤسستان عن تمنياتهما للسفير مصطفى بالتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدتين ثقتهما في قدرته على دعم القضايا التربوية والثقافية في فلسطين، ومتابعة الملفات الحيوية المرتبطة بالبرامج التعليمية الموجّهة للطلبة في الأراضي العربية المحتلة، وفي مقدمتها الدورة المائة والعاشرة للبرامج التعليمية.

وأشادت الرسالة بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لضمان استمرار العملية التعليمية رغم التحديات التي فرضتها الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يلعبه السفير مصطفى في بلورة خطة متكاملة للعملية التعليمية عقب مبادرة السلام التي عُقدت في شرم الشيخ أكتوبر الماضي.

كما شددت الألكسو ومعهد البحوث والدراسات العربية على ضرورة تعزيز العملية التعليمية في المرحلة المقبلة عبر ثلاثة محاور رئيسية:

  • استدامة التعليم في المناطق المتأثرة بالنزاع من خلال الجمع بين التعليم الحضوري والرقمي.
  • دعم الطلبة اللاجئين وسكان قطاع غزة عبر توفير الموارد التعليمية وبرامج دعم المعلمين.
  • تطوير الشراكات العربية والدولية لضمان تبادل الخبرات وبناء القدرات المحلية.

واختتمت الرسالة بالتأكيد على حرص الألكسو والمعهد على تعزيز التعاون مع السفير مصطفى دعماً للتعليم في فلسطين، وصوناً للهوية العربية، وتمكيناً للطلبة من مواصلة تعليمهم في بيئة آمنة ومستقرة.

الأراضي العربية المحتلة فلسطين جامعة الدول العربية الأسيكو الأنروا الألسكو معهد البحوث والدراسات العربية قطاع غزة فائد مصطفى الأمين العام المساعد الاحتلال الإسرائيلي

