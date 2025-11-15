قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق
القاهرة بتتجدد.. رسالة قوية من أحمد موسى للمشككين في جهود التطوير
في معرض إيديكس.. أحمد موسى: هتشوفوا إحدى القطع العسكرية الثقيلة اللي صنعتها مصر
غدا فتح باب الحجز.. شروط وخطوات الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية كاب فيردي
أسوشيتد برس: مقتل 17 شخصا في هجوم مدعوم من داعش على مستشفى بالكونغو
بوست خايب .. رد صادم من ياسمين الخطيب على محمد خير لانتقاده ظهورها بالحجاب
أحمد موسى: اهتمام رئاسي بملف التنقيب عن الغاز والبترول
متحدث الصحة يتدخل على الهواء لحل أزمة مريض قلب .. فيديو
مجلس الوزراء يستعرض كيف تحولت تلال الفسطاط من بؤرة للمخلفات إلى واجهة حضارية في قلب القاهرة
مفتي الجمهورية يُدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية
الصحة: المريض مش هيلف بأوراقه تاني على المستشفيات.. فيديو
أخبار العالم

أسوشيتد برس: مقتل 17 شخصا في هجوم مدعوم من داعش على مستشفى بالكونغو

صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشفت وكالة أسوشيتد برس، بمقُتل ما لا يقل عن 17 شخصًا في هجوم شنته جماعة متمردة مدعومة من تنظيم داعش على مستشفى في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا للسلطات المحلية، مضيفةً أن الهجوم وقع في قرية بيامامبوا بمقاطعة لوبورو. 

وصرح قائد محلي لوكالة أسوشيتد برس أن من بين القتلى 11 امرأة وستة رجال: "قُتلت نساء مرضعات بوحشية، ووُجدت جثثهن مذبوحة على أسرّتهن في المستشفى". 

وفي سياق آخر، وقعت دولة الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" المتمردة، في قطر، اتفاقية إطارية لاتفاق سلام بهدف إنهاء القتال شرقي الكونغو.

ووصف وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية اتفاق السلام بأنه "فرصة تاريخية"، وقال إنه يؤسس للسلام والاستقرار، وإن تنفيذه مسؤولية الطرفين.

وأشار إلى أن طرفي اتفاق السلام "سينشئان لجنة مستقلة لتعزيز المصالحة" قائلاً إنه لا يمكن فرض السلام بالقوة بل يبنى بالحوار المتبادل.

بينما قال كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، إنه "تم تحقيق هذا النجاح بفضل الشراكة بين قطر والولايات المتحدة".

وكانت حكومة الكونغو الديمقراطية والحركة وقعتا إعلان مبادئ  في يوليو الماضي في الدوحة، وينص على وقف إطلاق النار في الكونغو وبسط سيادة الدولة في جميع أراضيها.

وجاء في إعلان المبادئ أن "الطرفين يتعهدان باحترام التزاماتهما من أجل وقف إطلاق نار دائم"، ويتضمن التزامًا ببدء مفاوضات رسمية قريبًا من أجل اتفاق سلام شامل.

