خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
توك شو

الهجرة الدولية: 100 ألف نازح من الفاشر بـ السودان والمناطق المحيطة بها منذ نهاية أكتوبر

السودان
السودان
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الهجرة الدولية، قالت إن هناك 100 ألف نازح من الفاشر بـ السودان والمناطق المحيطة بها منذ نهاية أكتوبر.


وأوضحت الهجرة الدولية، أن هناك تصاعد القتال في كردفان يجبر سكانها على النزوح.

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع وشقيق قائدها محمد حمدان دقلو، متهمًا إياه بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان.

وقال بيان الاتحاد إن العقوبات تشمل حظر دخول دقلو إلى دول الاتحاد وتجميد أصوله، مشيرًا إلى أن التكتل الأوروبي "يدين بأشد العبارات الفظائع الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع، بما في ذلك الانتهاكات التي أعقبت السيطرة على مدينة الفاشر".

وأوضح البيان أن عمليات القتل ذات الدوافع العرقية والعنف الجنسي المنهجي التي نسبت للقوات "قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

خلفية الصراع والانتهاكات


وتشهد السودان منذ أبريل 2023 حربًا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلفت عشرات الآلاف من القتلى ونزوح ما يقرب من 12 مليون شخص، وفق تقديرات أممية.

وبعد حصار استمر 18 شهرًا، سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور في 26 أكتوبر الماضي، حيث تحدث ناجون عن ارتكاب القوات مجازر وعنفًا عرقيًا وعمليات اختطاف واغتصاب واعتداءات جنسية.

من جانبها، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل، إن هذه الإجراءات "تبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي سيلاحق المسؤولين عن تلك الانتهاكات". لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد وافق على تعزيز التواصل مع الدول التي تسهم في تأجيج النزاع، بهدف الحد من تدفق الأسلحة إلى السودان.

وتسببت الحرب في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، في ظل تراجع ميزانيات المساعدات الدولية وتفاقم احتياجات السكان.


 

الهجرة الدولية القاهرة الإخبارية الفاشر السودان

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
