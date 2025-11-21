الولايات المتحدة والإمارات تبحثان وقف إطلاق نار إنساني في السودان

أجرت الولايات المتحدة والإمارات مباحثات بشأن الأزمة في السودان، إلى جانب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

مباحثات أمريكية إماراتية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، اليوم الجمعة إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تحدث مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وقف إطلاق النار في السودان

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الوزيران واصلا مناقشاتهما حول الجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق نار إنساني في السودان.

وأشار بيجوت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، ونظيره الإماراتي أكدا على العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

تصريحات ترامب بشأن السودان

وفي نفس السياق، رحب وزير الخارجية الإماراتي بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الاعتداءات المروعة التي تُرتكب بحق المدنيين خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين، وكذلك بقيادته الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان.

مجلس السلام في غزة

وأشار بيان الخارجية الإماراتية إلى أن وزير الخارجية ونظيره الأمريكي، بحثا الأوضاع في قطاع غزة وتطورات "إنشاء مجلس السلام"، لاسيما في أعقاب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2803 المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن غزة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، أهمية العمل من أجل دعم خطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة بما يقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار المستدام لشعوب المنطقة بأسرها.