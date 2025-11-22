سفارات مصر في اليابان والكوريتين تفتح باب التصويت أمام الناخبين بالخارج

شهدت سفارات مصر في كل من اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، فتح باب التصويت أمام الناخبين بالخارج في اليوم الثاني والأخير بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتُجرى عملية التصويت على مدار يومي الجمعة والسبت ٢١ و٢٢ نوفمبر الجاري، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

و تم تجهيز ١٣٩ لجنة انتخابية فرعية في ١١٧ دولة حول العالم، وتم توفير جميع التسهيلات اللازمة داخل اللجان الانتخابية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من الجاليات المصرية بالخارج، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة.

كما تم إعداد غرفة عمليات بمقر وزارة الخارجية تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.