الإقبال على التصويت في اليوم الأخير لانتخابات المصريين بالخارج مستمر

أكد حسين مشيك، مراسل قطاع الأخبار، من موسكو، أنه منذ الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت موسكو، فتحت السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين للمشاركة في اليوم الأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج، حيث شارك حتى الآن عدد من الطلاب المصريين، ومن المتوقع أن يشهد الإقبال زيادة خلال الساعات المقبلة؛ نظرًا لأن اليوم السبت عطلة رسمية في روسيا ونهاية الأسبوع.

وشدد «مشيك»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن العملية الانتخابية تشكل أولوية لهم رغم إقامتهم في روسيا، وأنها وسيلة لإبراز ارتباطهم بمصر والمشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية، مشيرًا إلى أن العوامل المناخية وارتفاع درجات الحرارة في موسكو، إضافة إلى بعد المسافات بين المدن الروسية، لم تمنع أبناء الجالية من المشاركة، مؤكدين حرصهم على ممارسة حقهم الانتخابي.

وقال: «من خلال متابعة الانتخابات في الخارج، لاحظنا أن غالبية المشاركين في روسيا من فئة الطلاب والشباب، إذ لا يتجاوز عدد الجالية المصرية هناك 10 آلاف شخص، بينما يشارك كبار السن أحيانًا برفقة أسرهم وأحفادهم، للتأكيد على ارتباطهم بمصر والمشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية».