تصويت المصريين بالخارج.. قواعد صارمة لضمان نزاهة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

انطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في الخارج اليوم الجمعة وتستمر غدًا السبت، بينما تُجرى الانتخابات بالداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية في 2 ديسمبر. وتُعقد جولة الإعادة بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تُعلن نتيجتها في 25 ديسمبر.

ووضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ضوابط دقيقة تضمن سلامة تصويت المصريين بالخارج، حيث نصت المادة (50) على حقوق وإجراءات واضحة تنظم العملية بالكامل.

حق المصري في الخارج بالتصويت

وأكدت المادة أن لكل مواطن مصري مقيم خارج البلاد الحق في الإدلاء بصوته في أي انتخاب أو استفتاء، بشرط:

أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

أن يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفرًا سارياً يتضمن الرقم القومي.

ويُدلي أعضاء اللجان الانتخابية ورؤساؤها في الخارج بأصواتهم داخل اللجان التي يشرفون عليها.

تشكيل لجان الاقتراع بالخارج

تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد التشاور مع وزارة الخارجية، قرارًا بتحديد:

عدد لجان الانتخاب بالخارج.

تشكيلها من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

تعيين أمناء من العاملين بوزارة الخارجية.

ويكون التصويت داخل:

مقار القنصليات المصرية،

أو البعثات الدبلوماسية،

أو أي مقر آخر تحدده الهيئة بالتنسيق مع الخارجية.

مواعيد الاقتراع وآليات العمل داخل اللجان

تبدأ عملية الاقتراع بالخارج قبل موعدها داخل مصر، وفي المدة التي تحددها اللجنة العليا، وذلك يوميًا من 9 صباحًا حتى 9 مساءً بتوقيت الدولة محل الاقتراع.

وفي نهاية كل يوم اقتراع:

تُغلق الصناديق بإجراءات محكمة تضمن عدم العبث بها.

تُحفظ في مقر آمن تحت إشراف اللجنة.

تُراجع سلامة الأختام قبل بدء اليوم التالي ويُثبت ذلك في المحاضر.

إجراءات الفرز والحصر

بعد إغلاق باب التصويت نهائيًا:

تقوم اللجنة بفرز الأصوات وحصر إجمالي المشاركين.

تحديد عدد الأصوات الصحيحة والباطلة.

بيان ما حصل عليه كل مترشح أو قائمة.

تحرير محضر رسمي يوقع عليه رئيس اللجنة وأمينها.

وترسل أوراق الانتخاب ونسخ محاضر الفرز وكشوف الناخبين وما يقدم من طعون إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق المواعيد المحددة، مع احتفاظ كل لجنة بنسخة من النتائج.

ضوابط عمل اللجان وتمثيل المرشحين

تشكل لجان الاقتراع بالخارج من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمناء من الخارجية. ويُسمح لكل مرشح أو ممثل قائمة بتعيين مندوب داخل لجان الخارج بشرط أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

ويتم إخطار الهيئة بأسماء الممثلين قبل يومين على الأقل من الاقتراع، ثم تُبلّغ الهيئة البعثات الدبلوماسية بأسمائهم واعتمادهم.