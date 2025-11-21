بدء التصويت في اليوم الأول للمصريين بالخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب

أجرى القاضي أحمد بنداري رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالًا عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية خارج مصر من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك لاستعراض آخر مستجدات فتح اللجان في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

التصويت ينطلق من نيوزيلندا وينتهي في لوس أنجلوس

بدأت عملية التصويت للمصريين بالخارج من لجنة نيوزيلندا التي تعد أول لجنة تفتح أبوابها، حيث تتوافق الساعة التاسعة صباحًا هناك مع العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس، نظرًا لفارق التوقيت البالغ 11 ساعة.



ومن المنتظر أن تكون لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية آخر لجنة تبدأ التصويت.

وتجري عملية التصويت بالخارج يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية بـ 117 دولة حول العالم.

73 دائرة انتخابية يتنافس بها 1316 مرشحًا

يصوّت المصريون بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 على مرشحي 13 محافظة، بواقع 73 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى مرشحي القائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

محافظات المرحلة الثانية وأعداد المرشحين

1. القاهرة

19 دائرة انتخابية

205 مرشحين

2. القليوبية

6 دوائر

71 مرشحًا

3. الدقهلية

10 دوائر

288 مرشحًا

4. الغربية

7 دوائر

140 مرشحًا

5. المنوفية

6 دوائر

125 مرشحًا

6. كفر الشيخ

4 دوائر

88 مرشحًا

7. الشرقية

9 دوائر

253 مرشحًا

8. دمياط

دائرتان

39 مرشحًا

9. بورسعيد

دائرتان

20 مرشحًا

10. الإسماعيلية

3 دوائر

36 مرشحًا

11. السويس

دائرة واحدة

18 مرشحًا

12. جنوب سيناء

دائرتان

15 مرشحًا

13. شمال سيناء

دائرتان

12 مرشحًا