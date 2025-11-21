قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
توك شو

بدء التصويت في اليوم الأول للمصريين بالخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب

القاضي أحمد بنداري
القاضي أحمد بنداري
منار عبد العظيم

أجرى القاضي أحمد بنداري رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالًا عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية خارج مصر من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك لاستعراض آخر مستجدات فتح اللجان في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

التصويت ينطلق من نيوزيلندا وينتهي في لوس أنجلوس

بدأت عملية التصويت للمصريين بالخارج من لجنة نيوزيلندا التي تعد أول لجنة تفتح أبوابها، حيث تتوافق الساعة التاسعة صباحًا هناك مع العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس، نظرًا لفارق التوقيت البالغ 11 ساعة.


ومن المنتظر أن تكون لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية آخر لجنة تبدأ التصويت.

وتجري عملية التصويت بالخارج يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية بـ 117 دولة حول العالم.

73 دائرة انتخابية يتنافس بها 1316 مرشحًا

يصوّت المصريون بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 على مرشحي 13 محافظة، بواقع 73 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى مرشحي القائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

محافظات المرحلة الثانية وأعداد المرشحين

1. القاهرة

19 دائرة انتخابية

205 مرشحين

2. القليوبية

6 دوائر

71 مرشحًا

3. الدقهلية

10 دوائر

288 مرشحًا

4. الغربية

7 دوائر

140 مرشحًا

5. المنوفية

6 دوائر

125 مرشحًا

6. كفر الشيخ

4 دوائر

88 مرشحًا

7. الشرقية

9 دوائر

253 مرشحًا

8. دمياط

دائرتان

39 مرشحًا

9. بورسعيد

دائرتان

20 مرشحًا

10. الإسماعيلية

3 دوائر

36 مرشحًا

11. السويس

دائرة واحدة

18 مرشحًا

12. جنوب سيناء

دائرتان

15 مرشحًا

13. شمال سيناء

دائرتان

12 مرشحًا

 

القاضي أحمد بنداري رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات رؤساء اللجان الفرعية خارج مصر

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

المستشار وجدي عبد المنعم

تأجيل محاكمة 56 متهمًا بـ"خلية الهيكل الإداري" لسماع الشهود

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

المتهم

القبض على المتهم بالتعدي على سيدة وتكسير محتويات محلها بالشرقية

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

