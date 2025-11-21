قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أحمد بنداري: فتح اللجان الانتخابية بـ 105 مقر بالخارج وباقي 34

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
البهى عمرو

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن الانتخابات تجرى في 117 دولة، والآن تم فتح 105 من أصل 139 لجنة، ومتبقي 34 مقر انتخابي، وأن هناك متابعة لفتح تلك المقرات بشكل تدريجي.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن كل مواطن من الـ 13 محافظة التي تجرى فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية،ومتواجد في الخارج عليه أن يتوجه للمقر الانتخابي للتصويت.

وكشفت القناة الأولى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تابع مع السفارات والقنصليات سير الانتخابات حول انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب الخارج.

يذكر أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تشمل 13 محافظة وتجرى فيها الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر الجاري وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر على أن تُنظم جولة الإعادة خارج مصر يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر 2025.
 

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية بالكويت، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وقام السفير محمد جابر أبوالوفا سفير مصر لدى الكويت ورئيس اللجنة الانتخابية بالإشراف والتأكد من توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين اعتبارا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بتوقيت دولة الكويت، وذلك في أرض المعارض بمنطقة مشرف في صالة (B).
وافتتح السفير أبوالوفا وحرمه وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية لدي الكويت عملية التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

ودعت السفارة أبناء الجالية المصرية في الكويت إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الهام وممارسة حقهم في عملية التصويت واختيار من يصلح لتمثيلهم في مجلس النواب.

وحرص أبناء الجالية المصرية بالكويت على التواجد أمام اللجنة الانتخابية قبل موعد بدء الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي.

