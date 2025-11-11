الوطنية للانتخابات: السيطرة على مشاجرة من أنصار بعض المرشحين بإسنا وعودة اللجنة لعملها

أكد القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس الجهاز التنفيذى أن المشاجرة التى حدثت بين أنصار مرشحين فى أسنا أمام الدائرة 2 وتم السيطرة على الموقف بتدخل الشرطة وتم استئناف أعمال اللجنة التى توقفت 10 دقائق فقط واللجنة بتباشر أعمالها فى استقبال الناخبين بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.

وأضاف أن اللجان الانتخابية فى 14 محافظة شهدت إقبال كثيف من الناخبين منذ الساعات الأولى من صباح أمس فى اليوم الثانى حتى الساعة الثالثة عصرا ما أدى إلى دعم تلك اللجان ببطاقات اقتراع إضافية لنفاذ الكمية المقررة لكل لجنة.

وأوضح أن الدوائر التى تم إمدادها ببطاقات اقتراع إضافية دائرة كوم حماده وإيتاى البارود فى البحيرة وفى محافظة بنى سويف بدائرتى اهنسيا وقسم بنى سويف وفى الفيوم بمركز الفيوم وفى المنيا بدوائر مغاغة وسمالوط وملاوى وفى البحر الأحمر بدائرتى سفاجا وحلايب وفى قنا أوطشت وفى الأقصر بالدائرة الأولى قسم الأقصر واسنا وفى سوهاج فى المنشأة والمراغة وطهطا والدائرة الأولى بندر سوهاج وفى الوادي الجديد بالداخلة وفى الجيزة دوائر أوسيم.