بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مركز العدوة شمال المنيا ، و أسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا بإصابات متفرقة، تم نقلهم إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج اللازم .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، ووجود عدد من المصابين في موقع الحادث.

نقل المصابين

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، و عدد من سيارات الإسعاف ، وبالفحص والمعاينة، تبين إصابة 12 شخصًا بإصابات متفرقة، تنوعت ما بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن مختلفة من الجسم، نتيجة انقلاب السيارة.

والمصابين هم : فاطمة .ر. س 35 سنة ، مالك . أ . ف 4 سنوات، ريتاج. ج . ص 6 سنوات، صلاح . م .ح 62 سنة، رجب .س . ع 72 سنة ، محمود . ص . م 22 سنة، حسام . ع .م 43 سنة، أحمد .ب .أ 42 سنة، محمود . م .ح 19 سنة، محمد . ع .ع 22 سنة، شادية . م . ع 50 سنة، محمد .ع . ع عماد 16 سنة، وجميعهما مقيمين بمركز ملوي ، جنوب المنيا.

كما جرى رفع آثار الحادث من الطريق، وإزالة السيارة المتضررة، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى بعد توقف جزئي.