توك شو

وزير الداخلية الأسبق: استراتيجية مصر الهجومية تحاصر أطماع إثيوبيا وتحمي النيل والأمن القومي

إثيوبيا
إثيوبيا
محمد البدوي

أكد اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الدولة المصرية شهدت تحولًا نوعيًا في عقيدتها الاستراتيجية والعسكرية، مشددًا على أن مفهوم تأمين الأمن القومي لم يعد مقتصرًا على الداخل؛ بل امتد بقوة إلى دوائر خارج الحدود.

11 قاعدة عسكرية

أوضح اللواء سمير المصري، خلال لقاء تليفزيوني، أن مصر تمتلك حاليًا نحو 11 قاعدة عسكرية، موزعة وفق رؤية استراتيجية دقيقة، تهدف إلى تأمين الحدود والمصالح الحيوية، مؤكدًا أن هذا الانتشار يعكس انتقال مصر إلى استراتيجية هجومية وقائية تحمي الأمن القومي من منابعه.

التحرك المصري في منطقة القرن

وأشار إلى أن التحرك المصري في منطقة القرن الإفريقي- لا سيما التواجد في جيبوتي- شكّل ما وصفه بـ «كمَّاشة استراتيجية» نجحت في إجهاض محاولات إثيوبيا لفك عزلتها الجغرافية والسياسية، كما أسهم في تأمين الممرات الملاحية المهمة وعلى رأسها “باب المندب”، ومنع أي تهديد محتمل للأمن القومي المصري.

تحركات مريبة في ولاية النيل الأزرق

وحذر اللواء سمير المصري، من تحركات مريبة في ولاية النيل الأزرق السودانية، مؤكدًا وجود عناصر مرتزقة يتم تجهيزهم عبر الحدود الإثيوبية؛ لإثارة الاضطرابات.

وشدد على أن نهر النيل يمثل «خط أحمر» لا يمكن المساس به، مستشهدًا بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طمأنت الشعب المصري بأن مصر لن تقلق على حقوقها المائية.

استعدادات قوية وتحالفات

وأكد أن أي محاولات لخنق مصر مائيًا «مصيرها الفشل»، في ظل ما تمتلكه الدولة من استعدادات قوية وتحالفات إقليمية فاعلة، قادرة على حماية مصالحها الاستراتيجية.

أرض الصومال – صوماليلاند

كما انتقد محاولات إسرائيل الاعتراف بما يسمى «أرض الصومال – صوماليلاند»، معتبرًا ذلك محاولة للعبث بأمن المنطقة.

وأوضح أن إثيوبيا دولة حبيسة تسعى لإيجاد منفذ بحري، إلا أن التحركات المصرية الاستباقية والاتفاقيات الدفاعية مع الصومال أفسدت هذه المخططات.

 بدء مرحلة الإعمار في غزة

وأشار إلى أن ما يروج له الإعلام الإسرائيلي بشأن بدء مرحلة الإعمار في غزة؛ يُعد اعترافًا غير مباشر بنجاح الدور المصري المحوري، مؤكدًا أن القاهرة كانت حجر الأساس في صياغة هذا التوافق، وهو ما يرسخ مكانتها كطرف رئيسي لا يمكن تجاوزه في معادلة الاستقرار الإقليمي.

وشن اللواء سمير المصري هجومًا حادًا على مروجي الشائعات ومثيري الفتن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا بوضع ضوابط لاستخدامها بعدما أصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي. 

 حرية الرأي

وشدد على أن حرية الرأي لا تعني الإساءة للوطن أو مؤسساته، مؤكدًا أن مصر، بتاريخها الممتد لآلاف السنين، ستظل قوية وعصية على الانكسار بفضل وعي شعبها وحكمة قيادتها ويقظة أجهزتها، داعيًا المصريين إلى التكاتف والحفاظ على وطنهم في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.

الداخلية وزير الداخلية اللواء سمير المصري السيسي الإعلام الإسرائيلي

