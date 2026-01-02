قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وكيل أول الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الميلادي الجديد 2026

أميرة خلف

بعث النائب اللواء أ.ح أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سيادته بموفور الصحة والعافية، وأن يكون عام خير ورخاء وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة.

وقال وكيل أول مجلس الشيوخ، في برقية التهنئة، “ونحن نستقبل العام الميلادي الجديد 2026 بكل الإيمان واليقين في مستقبل مشرق حافل بالبناء والنماء لنجدد العهد بكل ثقة واعتزاز في سيادتكم دعماً لمناخ الأمن ومسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة التي أثمرت نتائجها على امتداد ربوع الوطن وأرجائه..كل عام ووطننا الغالي والحبيب بخير وأمن وامان واستقرار وسلام”.

كما بعث النائب اللواء أحمد العوضي برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة  واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وكبار رجال الدولة، أعرب فيها عن أصدق التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، دعيا المولي عز وجل أن يكلل جهودنا جميعاً بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تقدم نائب حماة الوطن، بخالص التهنئة للكنيسة المصرية وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد على الإخوة الأقباط وعلى جميع المصريين أعيادهم بموفور الصحة ودوام التوفيق.

