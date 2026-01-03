مايك بومبيو: استقدام النظام الإيراني للمرتزقة أمله الأخير لمواجهة الاحتجاجات

وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التهنئة بالعام الجديد للمتظاهرين الإيرانيين، حيث قال: “عام جديد سعيد لكل إيراني ينزل إلى الشوارع، وكذلك لكل عميل للموساد يسير إلى جانبهم



وأكد وزير الخارجية الأمريكي السابق بومبيو، أن النظام الإيراني يمر بمرحلة “حرجة”، معتبرا أن استقدامه لمن وصفهم بالـ”مرتزقة” يمثل “أمله الأخير” في مواجهة الاحتجاجات الداخلية.

وعبر حسابه على منصة “إكس” قال بومبيو: “النظام الإيراني في مأزق. استقدام المرتزقة هو أمله الأخير”.

وأضاف: “اضطرابات في عشرات المدن، وقوات الباسيج محاصرة – مشهد، طهران، زاهدان، والمحطة التالية: بلوشستان”.

وتابع الوزير الأمريكي السابق : مرور 47 عاما على قيام النظام الإيراني، بالتزامن مع وجود دونالد ترامب – الرئيس الأمريكي السابع والأربعين – في البيت الأبيض، متسائلا عمّا إذا كان ذلك “مجرد مصادفة”.



وفي وقت لاحق ؛ صرح ترامب بأن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذ المتظاهرين السلميين في إيران إذا أقدمت السلطات على إطلاق النار عليهم، مشددا على أن بلاده جاهزة للتحرك فورا لحماية المحتجين السلميين.