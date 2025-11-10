بدء ساعة الراحة للقضاة بانتخابات مجلس النواب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
قنا .. مفتى الجمهورية يحذر من مخاطر الشائعات خلال ندوة بأكاديمية المعلمين
انتخابات النواب 2025 .. اقبال كثيف من الناخبين على لجان إمبابة وأوسيم
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من الناخبين على لجنة "أم المؤمنين" بالعمرانية
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
انتخابات مجلس النواب 2025 .. استئناف عملية التصويت في الجيزة بعد الاستراحة
بعد انتهاء ساعة الراحة.. اللجان الفرعية تعيد فتح أبوابها بانتخابات مجلس النواب 2025
حوادث

إسلام دياب

بدأت في تمام الساعة الثالثة عصرًا مساء اليوم الاثنين ساعة الراحة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي للقضاء في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الأولى داخل مصر، والتي تمتد حتى الساعة الرابعة مساءًا.

كرسى متحرك 

خرج المستشار إسلام العطار القاضى بهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الفرعية رقم 29 بمدرسة طه حسين بمنطقة صفط اللبن التابعة لدائرة بولاق الدكرور، وأمين اللجنة عمر أمين، فى لفتة إنسانية إلى إحدى السيدات من كبار السن على كرسى متحرك، للإدلاء بصوتها فى الانتخابات.

لجان الوافدين 

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، عدم وجود لجان الوافدين فى انتخابات مجلس النواب 2025، باعتبار أن القانون الزم كل ناخب التصويت فى دائرته الانتخابية وفق محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى للناخب.

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان الوافدين تكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات التى لا تلزم الناخب التصويت فى محل إقامته ولكن يجوز له التصويت فى اى لجنة من اللجان المخصصة للمغترب أو الوافد.

ملابس دعائية 

حذرت الجهات المشرفة على العملية الانتخابية من ارتداء بعض أنواع الملابس غير المناسبة أثناء الإدلاء بالصوت في الانتخابات حرصًا على الالتزام بالقواعد المنظمة لسير العملية الانتخابية داخل اللجان.

وأكدت التعليمات أنه يمنع دخول أي ناخب يرتدي ملابس تحمل شعارات أو صور مرشحين أو أحزاب سياسية، باعتبار ذلك نوعًا من الدعاية الانتخابية داخل اللجنة، وهو أمر مخالف للقانون.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالملابس المحتشمة واللائقة التي تعكس احترام الناخب لطبيعة الحدث الوطني، وتجنب ارتداء الملابس الرياضية أو البيتية أو أي أزياء غير مناسبة للطابع الرسمي لمكان الاقتراع.

وطالبت الجهات التنظيمية أيضًا بعدم ارتداء الأقنعة أو الملابس التي تخفي ملامح الوجه لتسهيل عملية التحقق من هوية الناخب، إلى جانب الامتناع عن ارتداء الملابس الملفتة أو التنكرية التي قد تُثير الجدل أو تعيق سير العملية الانتخابية داخل اللجان، وتأتي هذه التوجيهات في إطار الحرص على توفير أجواء هادئة ومنظمة تتيح لجميع المواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التصويت بسهولة واحترام.

الهيئة الوطنية للانتخابات ساعة الراحة للقضاة ساعة راحة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

