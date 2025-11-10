مع فتح باب اللجان للتصويت بـ انتخابات مجلس النواب.. اعرف ازاى تدلي بصوتك

يتنافس في المرحلة الأولي بانتخابات مجلس النواب 1281 مرشحا بالنظام الفردي في 14 محافظة علي مستوي الجمهورية، وقائمة وحيدة "القائمة الوطنية من أجل مصر"بقطاعي "غرب الدلتا"، "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، وذلك تحت إشراف قضائي وفي إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية.

1- يقوم الناخبون في محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح بالتصويت باختيار مرشح أو أكثر للمقعد الفردي حسب المخصص لدائرتك، وبالنسبة للقائمة فإنك تقع في نطاق قائمة "غرب الدلتا".

2- أما لو كنت من محافظات "الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر "، فيختار الناخبون مرشحا أو أكثر على النظام الفردي بحسب دوائرهم، بينما يشاركون في نظام القوائم ضمن قائمة "شمال ووسط وجنوب الصعيد".

بدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بمتابعة العملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية في 14 محافظة فتح أبوابها فى الساعة التاسعة صباح اليوم، في أول أيام التصويت داخل مصر بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، وتستمر المتابعة حتى الساعة التاسعة مساءا موعد غلق اللجان.

وتجرى اليوم أول أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى فى 14 محافظة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجدي، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء على أن تغلق أبواب اللجان الفرعية أبوابها في الساعة التاسعة مساءا.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن 35 مليونا و279 ألف ناخب يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وذلك على النحو التالى:

- الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان 775 لجنة بها 152 مترشحًا (6634318 ناخبا)

- الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخبا)

- الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخبا)

- بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان 479 بها 102 مترشح (2096676 ناخبا)

- المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخبا)

- أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان 492 بها 102 مترشح (3073670 ناخبا)

- سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 بها 177 مترشحًا ( 3375700 ناخب)

- قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخبا)

- الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخبا)

- أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخبا)

- البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخبا)

- الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخبا)

- البحيرة تضم 9 دوائر بعدد لجان 753 بها 210 مترشحين (4388114 ناخبا)

- مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان 127 بها 13 مترشحًا (375543ناخبا).