سفير مصر بأوغندا: لا توجد معوقات فنية أثناء التصويت بانتخابات مجلس النواب

أشاد السفير منذر سليم سفير مصر لدى أوغندا أثناء إجراء اتصال به من الهيئة الوطنية للانتخابات، بوجود توافد من المصريين المتواجدين بأوغندا للتصويت في انتخابات مجلس النواب وأنه لا توجد أية معوقات فنية تعيق العملية الانتخابية.

تصويت المصريين في هولندا

من جانبه قال السفير إيهاب حنا، سفير مصر في دولة هولندا إن عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بدأت بتصويت الموظفين المتواجدين بالسفارة ممن تشملهم محافظات المرحلة الأولى بالانتخابات وأنا موجود في المرحلة الثانية وسأكون أول المصوتين بتلك الانتخابات.

تصويت المصريين بالمملكة العربية السعودية

قال السفير إيهاب أبو سريع سفير مصر في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية إن العملية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى تسير بشكل منتظم بدون أي مشاكل حتى الآن وذلك بالرغم من الإقبال الكثيف منذ فتح أبواب السفارة للجالية المصرية.

وأضاف أبو سريع أن أبناء الجالية المصرية مازالوا يتوافدون بأعداد كبيرة جدا لدرجة أن الأمن السعودى يشكو من كثرة الأعداد وهذا شيء يسعدنا.

المؤتمر الثاني للهيئة الوطنية للانتخابات

أكد القاضي أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات مع بداية مؤتمر متابعة للانتخابات بعد الرابعة عصرا أنه تم غلق باب التصويت في 16 مقرا بمقرات اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى بالخارج مع تمام الساعة التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

أجرى القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الثاني لمتابعة سير التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج اتصالا عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك لإطلاع الرأي العام على مستجدات التصويت في اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج.

تعد لجنة نيوزيلاندا أول لجنة تبدأ التصويت حيث توافق الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة في نيوزيلاندا الساعة العاشرة مساء أمس الخميس بتوقيت مصر لوجود فارق زمني بين البلدين بمقدار 11 ساعة، فيما ستكون لجنة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية أخر لجنة تفتح باب التصويت، وتُجري عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج يومي الجمعة والسبت داخل 136 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

ووجه القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لوزير الخارجية ووزارة الخارجية علي افتتاح المقرات الانتخابية الجديدة، بانتخابات مجلس النواب 2025، وأن غرفة العمليات تتابع علي مدار الساعة سير اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بندارى مؤتمرًا صحفيًا بمقر الهيئة، لإطلاع الرأي العام على مستجدات بدء التصويت في اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج.

وأجرى القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالا عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، لمعرفة آخر المستجدات في اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج.

وقال بنداري، إنه تم فتح 105 مقرات انتخابية حتى الآن من اجمالي 139 مقرا انتخابيا لتصويت المصريين بالخارج، وتم تقديم طلبات من عدد من المترشحين لإيفاد مندوبين عنهم في عدد من السفارات بالخارج لمتابعة سير العملية الانتخابية، وأنه تم تسجيل بعض الكثافات في التصويت في الدول العربية، إنه سيتم متابعة اليوم الأول للتصويت بالمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النوات في 139 مقرا في 117 دولة وتمت اضافة 3 لجان في دولة العراق.

قال القاضي أحمد بنداري إنه تم تسجيل بعض الكثافات في التصويت في الدول العربية، وإنه تم فتح 105 مقرات انتخابية حتى الآن من اجمالي 139 مقرا انتخابيا لتصويت المصريين بالخارج، وسيتم فتح باقي اللجان تباعًا علي مدار اليوم.

قال السفير وليد الفقي سفير مصر في دولة قطر، إن السفارة المصرية في الدوحة شهدت إقبالًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذا الإقبال يفوق ما تم تسجيله خلال انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، مضيفا أن انتخابات مجلس النواب تحظى بأهمية أكبر لدى المواطنين، لما يمثله المجلس من دور تشريعي ورقابي مباشر ينعكس على الحياة اليومية.

وأضاف أن الجالية المصرية حضرت من مختلف فئاتها المهنية، من عمال ومعلمين ومهندسين وغيرهم للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي تعبيرًا عن حرصها على المشاركة السياسية وممارسة حقها الدستوري، مشيرًا إلى أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين داخل مقر السفارة، بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية القطرية والأجهزة الأمنية، وجرى تخصيص حافلات لنقل المواطنين إلى مقر اللجنة الانتخابية تيسيرًا عليهم، خصوصًا مع كون اليوم عطلة أسبوعية.

وأوضح أن الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع شهدت حضورًا متوسطًا قبل صلاة الجمعة، إلا أن الإقبال ارتفع بشكل كبير عقب الصلاة مع تدفق أعداد كبيرة من الناخبين من المسجد القريب من السفارة، مع حرص السفارة التام على الحياد الكامل وعدم التدخل في اختيارات الناخبين مؤكدًا أن عملية التصويت ستستمر حتى غدًا الساعة التاسعة مساءً، يعقبها فرز الأصوات وإرسال النتائج مباشرة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر.

من جانبه، قال القنصل هاني ناجي سفير استراليا، أثناء الاتصال به من غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات للاطمئنان على تصويت المصريين بالخارج وبخاصة في دولة أستراليا موجها الشكر للهيئة ووزير الخارجية علي تقديم الدعم والمساعدة والتوجيهات المستمرة، وذلك يعكس وعي المصريين، وأن العملية الانتخابية تسير بيسر وسلاسة.

وأضاف موجها رسالة للمصريين بأن يستفيدوا بهذا الاستحقاق ويشاركوا في الانتخابات لصالح مصر والمصريين.