إضافة 3 لجان بالعراق لكثافة الإقبال على التوصيت بانتخابات مجلس النواب

عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بندارى مؤتمرًا صحفيًا بمقر الهيئة، لإطلاع الرأي العام على مستجدات بدء التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج.

أجرى القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالا عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، لمعرفة آخر المستجدات في اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج.

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم فتح 105 مقر انتخابي حتى الآن من اجمالي 139 مقر انتخابي لتصويت المصريين بالخارج، وتم تقديم طلبات من عدد من المترشحين لإيفاد مندوبين عنهم في عدد من السفارات بالخارج لمتابعة سير العملية الانتخابية، وأنه تم تسجيل بعض الكثافات في التصويت في الدول العربية، إنه سيتم متابعة اليوم الأول للتصويت بالمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النوات في 139 مقر في 117 دولة وتم اضافة 3 لجان في دولة العراق.

