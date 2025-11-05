الوطنية للانتخابات تنتهي من الاستعدادات اللوجستية والفنية لـ انتخابات مجلس النواب

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، من كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، سواء للمصريين فى الخارج أو فى الداخل.

وتنتهى فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من الانتخابات غدا الخميس، ويبدأ معها الصمت الانتخابى في الساعة 12 ظهرا بحسب التوقيت المحلى لكل دولة، وفى نفس اليوم ستبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية، والتى ستستمر حتى 20 نوفمبر الجارى.

ويبدأ المصريون بالخارج بالتصويت فى الانتخابات للمرحلة الأولى بعد غد الجمعة والسبت الموافقين يومى 7 و 8 نوفمبر الجارى، للاختيار ما بين المرشحين لتلك الانتخابات، على أن يكون الانتخاب داخل مصر يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافقين يومى 10 و11 نوفمبر الجارى.

وبالنسبة لتصويت المصريين بالخارج، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات نسقت مع وزارة الخارجية، وقامت بربط جميع السفارات والقنصليات، البالغ عددها 137، بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالهيئ، وأن الناخب المصرى فى الخارج يمكنه معرفة لجنته الانتخابية من خلال إدخال رقمه القومى، ومن ثم طباعة بطاقة الاقتراع الخاصة به.

تُجرى عملية انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، وتكون المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخاب تجرى الإعادة : خارج جمهورية مصر العربية يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 ديسمبر 2025، وداخل جمهورية مصر العربية يومى الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 ديسمبر 2025.

أما المرحلة الثانية فيكون التصويت فى دوائر 13 محافظة وهى : القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخاب تجرى الإعادة : خارج جمهورية مصر العربية يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر المقبل، وداخل جمهورية مصر العربية يومى الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر المقبل.