5606 لجان فرعية و70 عامة بالمرحلة الأولى بـ انتخابات مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، بعد غد الخميس، انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، وبدء فترة الصمت الانتخابي الذى تحظر فيه الدعاية.

تبدأ عملية اقتراع المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 يومي الجمعة والسبت القادمين، ويتبعه تصويت المصريين بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء القادمين التي ستكون داخل 5606 لجنة فرعية بعدد 70 لجنة عامة، بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية وتطبيق الصمت الانتخابي للمرشحين.

ومن المقرر إجراء عملية الاقتراع بالمرحلة الأولى داخل محافظات الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد والفيوم والإسكندرية ومطروح والبحيرة.

تجرى الانتخابات على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتكون قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لهذا النظام، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الاعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر وبالداخل يومي 3 و 4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة 11 ديسمبر القادم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، بالقرار رقم 59 لسنة 2025 مقار اللجان العامة والحفظ وأرقامها في انتخابات مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى شمل تحديد مقار اللجان العامة والحفظ وأرقامها في انتخابات مجلس النواب بالمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات