هيئة النقل العام بالقاهرة تنهى استعداداتها لشهر رمضان الكريم.. تفاصيل

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن انتهاء هيئة النقل العام بالقاهرة من استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام هيئة النقل العام بالتنسيق بين خطوطها، وخطوط النقل الجماعى والمترو، لإحداث سيولة مرورية خلال شهر رمضان، مع تكثيف الرقابة على شبكة الخطوط على مدار ساعات التشغيل حرصاً على انتظام الخدمة وأدائها بالكفاءة المطلوبة.

وقال اللواء عصام الشيخ، رئيس هيئة النقل العام، إنه سوف يتم تعديل المواعيد المعتادة لبدء العمل في هيئة النقل العام بما يتواءم مع مواعيد العمل بشهر رمضان المعظم، حيث كانت مواعيد خروج السيارات إلى الخدمة في الأيام العادية من الساعة ٥.٣٠ صباحاً، على أن يستكمل التشغيل حتى الساعة ٧.٠٠ صباحاً، ونظراً لتأخر المواعيد الرسمية بمختلف المصالح والأعمال خلال الشهر الكريم، فإنه سوف يتم خروج ٥٠% من سيارات الأسطول في المواعيد المعتادة المعمول بها حالياً الساعة ٥.٣٠ صباحاً، ويستمر خروج باقي الأسطول (٥٠%) تدريجيًا حتى الساعة ٨.٣٠ صباحاً، وبما يواكب مواعيد ذروة العمل الصباحية، وهو ما سيسهم فى مواجهة ذروة الصباح، والتي تبدأ متأخرة عن الأيام العادية لظروف الشهر الكريم.

وأكد رئيس هيئة النقل العام استمرار عمل هذه السيارات لتغطيه ذروة ما قبل الإفطار، حيث ستعمل في حدود ١٠ ساعات متواصلة لتغطى فترة ذروة ما قبل الإفطار، وبالنسبة للفترة ما بعد الإفطار، حيث يلجأ الكثير من المواطنين خلال هذا الشهر الكريم لزيارة الأماكن الدينية مثل مناطق “السيدة زينب – السيدة عائشة – الإمام الشافعي – الإمام الليثى– الأزهر الشريف - مسجد سيدنا الحسين – جامع عمرو”، فإنه سيتم مد ساعات العمل لمجموعة من الخطوط لوسائل النقل العام المختلفة، والتي تخدم هذه المناطق بحيث يكون آخر قيام منها بعد منتصف الليل، وأن تكون نهاية هذه الخدمات بأطراف المدينة بعد الساعة الواحدة صباحاً.

وبالنسبة للخدمة الليلية، ستقوم الهيئة بتشغيل خدمة ليلية طوال شهر رمضان المعظم لتغطية المناطق ذات الطابع الديني والتجاري، وتبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب خلال الشهر الكريم.

وقال رئيس هيئة النقل العام، إنه بالنسبة للنقل الجماعي سيتم مد سهر عدد من خطوط الميني باص الخاصة بمشروع شركات النقل الجماعي للركاب بمحافظة القاهرة، وهو ما يمثل نسبة حوالي ٦٥% من إجمالي عدد خطوط النقل الجماعي العاملة بالمشروع ليحقق هذا العدد من خطوط هذه الوسائل مجتمعة (هيئة / نقل جماعي) الربط بين مختلف مناطق وأحياء القاهرة والأماكن الدينية.

وشدد رئيس هيئة النقل العام على ضرورة تكثيف الرقابة على شبكة الخطوط على مدار ساعات التشغيل حرصا على انتظام الخدمة وأدائها بالكفاءة المطلوبة.

ووجه بتواجد مسئولين من الهيئة بعد مواعيد العمل الرسمية بغرفة العمليات الرئيسية بمبنى رئاسة الهيئة بمدينة نصر، والتي تقوم بمتابعة التشغيل خلال ساعات التشغيل اليومية ومكاتب وغرف الطوارئ الفرعية الموجودة بالإدارات المركزية للتشغيل، والتي تنتشر جغرافياً في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى ومجهزة بجميع التجهيزات اللازمة (أوناش – سيارات نجدة أعطال – عمال من مختلف التخصصات) لمواجهة أي طوارئ.

وتتم جميع هذه الإجراءات السابقة لضمان انتظام التشغيل خلال ورديتي العمل الصباحية والمسائية لتحقيق انتقالات الركاب بسهولة ويسر في هذا الشهر الكريم على الوجه الأكمل وبالكفاءة المطلوبة.