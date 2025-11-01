قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم نقصد الإساءة.. أول تعليق من الأهلي على أزمة صور ثلاثي الزمالك
تنسيق بين 3 وزارات لترويج الحضارة المصرية بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير
رقصت بملابس خادشة.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس سنتين بالقانون
صحيفة يونانية: المتحف المصري الكبير يعرض أعظم اكتشاف أثري في العالم
مصطفي أبو زهرة: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وتجسيد لعظمة حضارتنا
وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير .. الفنادق والمواقع الأثرية جاهزة لاستقبال ضيوف مصر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
محرك للاقتصاد.. وزير الزراعة: افتتاح المصري الكبير ميلاد حضاري جديد
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح
العالم يحتفي بافتتاح المتحف الكبير.. صرح يجسد عظمة التاريخ والعبقرية
جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية
اضطرابات كبرى في الحركة الجوية بمطارات أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء الدعاية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.. الخميس

بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
إسلام دياب

تبدأ الدعاية الانتخابية لـ المترشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، وذلماك حتى يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر لبدء  فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية.

تُجرى عملية انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح. 

أما المرحلة الثانية في دوائر 13 محافظة هي : القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. 

وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط لتنظيم الدعاية في الانتخابات والاستفتاءات، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ومنع التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

ونصت المادة (23) من القانون على انه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

كما نصت المادة (31) من القانون ذاته على مجموعة من الضوابط والمحظورات التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية، أبرزها:

ـ حظر التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.

ـ منع كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية أو المحرضة على الكراهية.

ـ حظر استخدام العنف أو التهديد به بأي شكل من الأشكال.

ـ عدم جواز استخدام المباني والمنشآت أو وسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.

ـ منع استخدام دور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية أو أي مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة في الأنشطة الدعائية.

ـ حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأغراض الدعاية.

ـ عدم الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

ـ حظر تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكدت المادة (68) من القانون أن من يخالف هذه الضوابط يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

الدعاية الانتخابية المترشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

في أجواء روحية مهيبة.. تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

الفاشر

بعد انتشار الفيديوهات.. ماذا يحدث في الفاشر السودانية؟

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

ترشيحاتنا

تعاون جديد بين تضامن الأقصر وتعليم الكبار للقضاء على الأمية وتحقيق التنمية المستدامة

تعاون جديد بين تضامن الأقصر وتعليم الكبار للقضاء على الأمية

صورة موضوعية

الأقباط يودعون القس إليا نعيم وزوجته بالغردقة في أجواء حزينة

صورة أرشيفية

انتعاش سياحي كبير بالبحر الأحمر مع انطلاق الموسم الشتوي وافتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد