شركة إنجليزية توقع اتفاقية لاستكشاف البترول والغاز في مصر

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة Terra Petroleum الإنجليزية، يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الاستكشاف والإنتاج.



وبموجب الاتفاقية، تبدأ الشركة العمل لأول مرة في مصر بمنطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، باستثمارات مبدئية تُقدَّر بنحو 6.5 مليون دولار، بهدف حفر ثلاث آبار في منطقة الالتزام، بالإضافة إلى تنفيذ مسح سيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد.

وقع الاتفاقية المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور أيمن فوزي، الرئيس التنفيذي لشركة Terra Petroleum في مصر، بحضور وكلاء الوزارة لشئون الإنتاج، وللاتفاقيات والاستكشاف، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة لشئون الاتفاقيات.

وعقب توقيع الاتفاقية، رحب وزير البترول والثروة المعدنية بقيادات شركة Terra Petroleum، وأكد أن هذه الخطوة تعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري لما يتمتع به من استقرار وتطور مستمر، حيث تعمل الوزارة على تقديم جميع أوجه الدعم للشركات الجادة، وتوفير بيئة عمل استثمارية مُحفزة تُسهم في تسريع أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج.