أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند

شهدت منصات التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع اهتمامًا واسعًا بإطلالات المشاهير على السجادة الحمراء، حيث تصدرت صور الفنانين والفنانات حديث الجمهور ونقاشات عشاق الموضة منذ بداية ديسمبر وحتى الأسبوع الحالي، مع ظهور النجوم في مناسبات مختلفة داخل مصر وخارجها.

6 ديسمبر 2025 —مهرجان البحر الأحمر السينمائي

في افتتاح فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي يوم 6 ديسمبر 2025، تألقت الفنانة إلهام شاهين بفستان مطرّز بالكامل أضفى عليها حضورًا أنيقًا، مع تنسيق بسيط للمجوهرات وتسريحة شعر متقنة، بينما اختارت الفنانة ليلى علوي فستانًا باللون الفضي الكلاسيكي جمع بين الرقي والعصرية، ولاقت الإطلالتان إعجاب الجمهور عبر منصات التواصل فور نشر الصور.

كما ظهرت بعض الفنانات الشابات بإطلالات متنوعة تجمع بين الألوان الجريئة والقصّات المبتكرة، ما جعل الصور تتصدر قوائم البحث والترند بين الجمهور العربي المهتم بعالم الموضة.

7 ديسمبر 2025 — مهرجان الجونة السينمائي

تواصلت الإطلالات الملفتة يوم 7 ديسمبر 2025 خلال مهرجان الجونة السينمائي، حيث جذبت الفنانة رنا رئيس الأنظار بفستان وردي ناعم من الحرير، بينما برزت الفنانة ميس حمدان في فستان أسود أنيق، وظهرت الفنانة بشرى بإطلالة حمراء كلاسيكية جذابة.

كما لفتت الثنائيات مثل كندة علوش وزوجها عمرو يوسف وبسنت شوقي وزوجها محمد فراج الانتباه بإطلالاتهم المتناسقة على السجادة الحمراء، وهو ما جعل الصور تتداول بسرعة بين الجمهور على السوشيال ميديا، وامتد النقاش حول تنسيق الألوان والتفاصيل الدقيقة للأزياء.

22 ديسمبر 2025 — صور الأسبوع العالمي

اختتم الأسبوع بمجموعة من الصور العالمية يوم 22 ديسمبر 2025، حيث برز نجوم عالميون في فعاليات مختلفة على السجادة الحمراء:

Chloe Fineman في حفل SNL Afterparty بنيويورك.

Gigi Hadid وBradley Cooper في عرض برودواي، بإطلالات عصرية أنيقة.

Zara Larsson وLizzo في فعاليات موسيقية بلوس أنجلوس، مع ألوان جريئة وجاذبة.

Harry Styles وZoë Kravitz في روما بإطلالات مبتكرة ومتجددة.

Kim Kardashian في حفل خاص بعيد ميلاد أحد الأصدقاء، بإطلالة فاخرة ومتناغمة مع الأكسسوارات.

وأثبتت هذه الإطلالات العالمية والعربية، أن السجادة الحمراء اليوم أصبحت منصة لعرض أحدث صيحات الموضة، وتعكس شخصية كل نجم بأسلوبه الخاص، سواء من حيث اختيار الألوان أو القصّات أو تنسيق الإكسسوارات والمكياج.

تفاعل الجمهور والتحليل الفني

وحظيت الصور المتداولة خلال الأسبوع بتفاعل كبير من الجمهور، حيث شارك المتابعون الصور وأبدوا آراءهم حول كل إطلالة، مع مقارنة التنسيقات بين النجوم. ويؤكد خبراء الموضة أن: