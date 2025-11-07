قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لصنع قنبلة نووية.. ومستعدون للحوار وفق القوانين الدولية
مصدر لـ"صدى البلد": قرابة 30 ألف شخص زارو الأهرامات اليوم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور

إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى بدولة قطر
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى بدولة قطر
إسلام دياب

قال السفير وليد الفقي سفير مصر في دولة قطر، إن السفارة المصرية في الدوحة شهدت إقبالًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذا الإقبال يفوق ما تم تسجيله خلال انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، مضيفا أن انتخابات مجلس النواب تحظى بأهمية أكبر لدى المواطنين، لما يمثله المجلس من دور تشريعي ورقابي مباشر ينعكس على الحياة اليومية.

وأضاف أن الجالية المصرية حضرت من مختلف فئاتها المهنية، من عمال ومعلمين ومهندسين وغيرهم للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي تعبيرًا عن حرصها على المشاركة السياسية وممارسة حقها الدستوري، مشيرًا إلى أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين داخل مقر السفارة، بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية القطرية والأجهزة الأمنية، وجرى تخصيص حافلات لنقل المواطنين إلى مقر اللجنة الانتخابية تيسيرًا عليهم، خصوصًا مع كون اليوم عطلة أسبوعية.

وأوضح أن الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع شهدت حضورًا متوسطًا قبل صلاة الجمعة، إلا أن الإقبال ارتفع بشكل كبير عقب الصلاة مع تدفق أعداد كبيرة من الناخبين من المسجد القريب من السفارة، مع حرص السفارة التام على الحياد الكامل وعدم التدخل في اختيارات الناخبين مؤكدًا أن عملية التصويت ستستمر حتى غدًا الساعة التاسعة مساءً، يعقبها فرز الأصوات وإرسال النتائج مباشرة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر.

من جانبه، قال القنصل هاني ناجي سفير استراليا، أثناء الاتصال به من غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات للاطمئنان على تصويت المصريين بالخارج وبخاصة في دولة أستراليا موجها الشكر للهيئة ووزير الخارجية علي تقديم الدعم والمساعدة والتوجيهات المستمرة، وذلك يعكس وعي المصريين، وأن العملية الانتخابية تسير بيسر وسلاسة.

وأضاف موجها رسالة للمصريين بأن يستفيدوا بهذا الاستحقاق ويشاركوا في الانتخابات لصالح مصر والمصريين. 

وجه القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لوزير الخارجية ووزارة الخارجية علي افتتاح المقرات الانتخابية الجديدة، بانتخابات مجلس النواب 2025، وأن غرفة العمليات تتابع علي مدار الساعة سير اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بندارى مؤتمرًا صحفيًا بمقر الهيئة، لإطلاع الرأي العام على مستجدات بدء التصويت في اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج.

أجرى القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالا عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، لمعرفة آخر المستجدات في اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج.

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم فتح 105 مقر انتخابي حتى الآن من اجمالي 139 مقر انتخابي لتصويت المصريين بالخارج، وتم تقديم طلبات من عدد من المترشحين لإيفاد مندوبين عنهم في عدد من السفارات بالخارج لمتابعة سير العملية الانتخابية، وأنه تم تسجيل بعض الكثافات في التصويت في الدول العربية، إنه سيتم متابعة اليوم الأول للتصويت بالمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النوات في 139 مقر في 117 دولة وتم اضافة 3 لجان في دولة العراق.

قال القاضي أحمد بنداري إنه تم تسجيل بعض الكثافات في التصويت في الدول العربية، وإنه تم فتح 105 مقر انتخابي حتى الآن من اجمالي 139 مقر انتخابي لتصويت المصريين بالخارج، وسيتم فتح باقي اللجان تباعًا علي مدار اليوم.

دولة قطر سفير مصر في دولة قطر انتخابات مجلس النواب مجلس النواب الجالية المصرية

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

