بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب

شهدت مقار التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى في الخارج على مدار يومين توافدًا متزايدًا من أبناء الجاليات المصرية منذ الساعات الأولى من الصباح بحسب التوقيت المحلى لكل دولة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.



اصطف المواطنون كما رصدتها الهيئة الوطنية للانتخابات أمام السفارات والقنصليات في طوابير ممتدة تعبيرا عن حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم والتعبير عن ثقتهم في القيادة السياسية ودعمهم لمسيرة التنمية في وطنهم.



وأجرى القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالا عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك للإطلاع على مستجدات التصويت في ثاني أيام الاقتراع بالمرحلة الأولى من انتخابات المصريين في الخارج.



وقال القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، ومدير الجهاز التنفيذي بالهيئة، إن القاضي حازم بدوى رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، يتقدم بالشكر لوزير الخارجية بدر عبد العاطي ورؤساء وأعضاء الهيئات الدبلوماسية، علي الجهد المبذول من قبل سفراء مصر في الدول المختلفة لإظهار المشهد الانتخابي بهذا الشكل، وبالفعل هي جهود كبيرة جدًا في هذه المهمة.



وأكدت البعثات الدبلوماسية المصرية في الدول العربية والأوروبية وأمريكا واستراليا جاهزيتها الكاملة لاستقبال الناخبين وتيسير إجراءات التصويت مع الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وتوفير كل سبل الراحة والتنظيم لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.



وأكد المسئولون عن السفارات باعتبارهم المشرفين على تلك الانتخابات من أعضاء السلك الدبلوماسى خلال اتصال من غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات انتظام العملية الانتخابية وعدم وجود معوقات تعيقها وسط تعبير أبناء الجاليات المصرية في تلك الدول عن فخرهم بالمشاركة في الانتخابات مؤكدين أن المشهد يعكس وعى المصريين بالخارج وحرصهم على أداء واجبهم الوطني والمساهمة في بناء مستقبل وطنهم، مؤكدين أن المشاركة الواسعة رسالة حب وانتماء من المصريين في الخارج إلى وطنهم الأم.



وتوافد الناخبون منذ الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية على مقر السفارات خلال يومى الإجازة الجمعة والسبت وحرصوا على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم مؤكدين دعمهم لمسيرة الدولة، وسط تكليف وزارة الداخلية للسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية بتولى التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإدارة ملف الانتخابات في الخارج، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية خلال الفترة الماضية مع مسئولي الهيئة بمشاركة السفراء رؤساء البعثات المصرية بالخارج الذين يشرفون على اللجان الانتخابية الفرعية بالخارج تم خلالها استعراض الإجراءات التنظيمية التصويت المصريين في الخارج.



قال السفير محمد رسلان من شنغهاى أن اللجنة فتحت في التاسعة صباحا والعملية الانتخابية تسير بسلالة وتوجه بالشكر للهيئة للتواصل مع رؤساء اللجان في قارة آسيا وكل فريق الدعم الفنى.



وأضاف السفير ايهاب عبد الحميد، رئيس اللجنة في باكستان: «فتحنا أبواب اللجنة في السفارة في موعدها التاسعة صباحًا والعملية تسير بسهولة ويسر"، موجهًا الشكر للهيئة والوزارة علي الدعم المستمر».



وأكد السفير محمد حاكم، رئيس اللجنة الانتخابية في اريتريا أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة، ومتوقعين حضور أعداد كبيرة، مؤكدًا علي انتظام العمل باللجنة.



وأوضح السفير خالد سامي، رئيس اللجنة الانتخابية في الأردن، توافد عدد من الجالية المصرية فى اليوم الثاني والعملية الانتخابية تسير بيسر وشكل جيد.



وقال القنصل العام أحمد عبد المجيد، رئيس اللجنة الفرعية في جده، إن الجالية المصرية حريصة علي المشاركة في الاستحقاق الدستوري، وأن هناك تعاون كبير من الجهات الأمنية السعودية، اليوم يشهد كثافات متوسطة ولكن متوقعين الحضور بعد الساعة الثالثة وانتهاء مواعيد العمل.



وأضاف السفير أحمد سمير، رئيس اللجنة الفرعية في بغداد، أن اليوم مر بسهولة ويسر وأن الجهات الأمنية في بغداد كان لها دور كبير في تأمين المقر الانتخابي، مؤكدًا علي انتظام العملية الانتخابية.



وقال السفير حمدي شعبان، رئيس اللجنة الانتخابية في روسيا، إن العملية الانتخابية تسير علي ما يرام وبسهولة ويسر وسيتم الانتهاء من اليوم الثاني بشكل جيد بعد انتهاء التصويت.



وأضاف السفير عمر فهمي رئيس اللجنة الفرعية فى بنجلاديش أن الاقبال على اللجنة من المصريين فى اليوم الثانى أكثر من اليوم الأول



وقال القاضي أحمد بنداري، أنه طالب السفير محمد أبو الوفا من السفير نبيل حبشي بفصل اللجنة لوجود كثافة كبيرة من الكويت وكذلك الإمارات العربية، وأكد السفير نبيل حبشي علي الاستجابة لطلبات السفير محمد أبو الوفا لتسهيل العملية الانتخابية على الناخبين.