حوادث

تواجد أمني مكثف بالشوارع قبل ساعات من انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025

مصطفى الرماح

كثفت قوات الشرطة من تواجدها في الشوارع قبل ساعات من انطلاق انتخابات مجلس النواب وذلك ضمن استعدادات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين إنتخابات (مجلس النواب 2025) على مستوى الجمهورية.

واعتمدت الوزارة خطة أمنية متكاملة تشارك فيها كل قطاعاتها؛ بما يضمن فرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين في أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية النتخابية، حيث تضمنت الخطة تسخير كل الطاقات والإمكانيات اللوجستية والمعدات والمركبات الحديثة والمتطورة التي تعكس التطور الكبير في منظومة العمل الأمني.

وشملت الخطة الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق؛ لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية.

وتمتد خطة التأمين إلى حماية المنشآت المهمة والحيوية، وانتشار الارتكازات والأقوال الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع وعناصر الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام، فضلاً عن تكثيف التواجد الأمني بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف التي تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين خلال فترة الانتخابات. 

ويجري ربط الخدمات الأمنية بغرف العمليات في مديريات الأمن، كما يرصد مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية على مدار الساعة، الحالة الأمنية بكل المحافظات، ويتابع انتشار الخدمات الأمنية والتعامل مع أي طارئ، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات في مديريات الأمن.

ومن جهتهم، مَرَّ مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكل المحافظات، على القوات المشاركة في عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كل الطاقات؛ لتأمين المواطنين بمختلف الفعاليات الوطنية، والحفاظ على مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، دون الإخلال بالقانون والنظام.

وأهابت الوزارة، بالجميع، الالتزام بتعليمات الأمن، والتعاون مع رجال الشرطة؛ لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

