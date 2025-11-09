النيابة الإدارية تنظم اليوم الترفيهي لـ ذوي الإعاقة| صور

شاركت أمانة شئون المرأة والرعاية الإنسانية ووحدة الأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات اليوم الترفيهي والماراثون الرياضي الذي نظمه المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت شعار "من حقهم يفرحوا ومن واجبنا نحميهم"، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم الدولي للأطفال ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، في إطار التعاون المستمر بين هيئة قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبتوجيهات من المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس الهيئة.

النيابة الإدارية تنظم اليوم الترفيهي لـ ذوي الإعاقة

أُقيمت الفعاليات يوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2025 بمركز شباب الجزيرة، بمشاركة عدد من الأطفال من ذوي الإعاقة من أبناء عضوات وأعضاء الهيئة والعاملين بالكادر الإداري، وسط أجواء مليئة بالفرح والبهجة.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث في إطار دعمها للمبادرات المجتمعية والإنسانية التي تسهم في دمج وتمكين ذوي الهمم في المجتمع، وتعكس حرصها على المشاركة الفاعلة في الأنشطة التي تعزز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتبرز قدراتهم.

وتضمن اليوم الترفيهي العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والمسرحية، التي أسهمت في إدخال السعادة على نفوس الأطفال وتنمية مهاراتهم في جو من التفاعل الإيجابي.

وفي ختام الفعالية، تقدمت أمانة شئون المرأة والرعاية الإنسانية ووحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بخالص الشكر والتقدير إلى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة على تنظيم هذا اليوم المميز، الذي منح أبناءنا من ذوي الهمم يومًا مليئًا بالسعادة والطاقة الإيجابية.