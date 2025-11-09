تأجيل محاكمة 78 متهما بقضية "خلية التجمع الأول" لجلسة 28 ديسمبر المقبل

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 78 متهما، في القضية رقم 20698 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، لجلسة 28 ديسمبر للطلبات.

أمر إحالة المتهمين بخلية التجمع الأول

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 1992 وحتى 29 مايو 2020، المتهمون من الأول وحتى السابع تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الثامن وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والدعوي لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما وجه للمتهمين جميعا تهم ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب ولجماعة إرهابية، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية موضوع الاتهامات السابقة، ووجه للمتهمين الثاني والخمسون تهم حيازة سلاح ناري وطلقات نارية، ووجه للمتهم الخامس والسبيعين تهم حيازة سلاح ناري.