قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن المستكاوي: الأهلي الأفضل في الشوط الأول.. وزيزو النجم حتى الآن
رئيس الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا واستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية
رئيس الوزراء: استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في البنية التحتية.. فيديو
مفتي الجمهورية: مصر رغم ما تعرضت له من محاولات غزو متعددة لكنها منارة التعايش والسلام
الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا أشادت به المؤسسات الدولية
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على خلق بيئة أعمال لتمكين القطاع الخاص
لقطة طريفة في نهائي السوبر المصري.. سقوط حكم اللقاء بين زيزو وجعفر يثير ضحك الجماهير
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست منامًا ولا تؤدى 3 أيام فقط
رئيس الوزراء يشهد التوقيع علي 55 عقدا بين الاتصالات وشركات التعهيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الهيئة الوطنية: 35 مليون و279 ألف ناخب يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى بانتخابات النواب

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
إسلام دياب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أن 35 مليون و279 ألف ناخب يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. 

وذلك على النحو النالى:

-    الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان 775 لجنة بها 152 مترشحًا  (6634318 ناخب)
-    الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخب)
-    الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخب)
-    بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان 479 بها 102 مترشحًا (2096676 ناخب)
-    المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخب)
-    أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان 492 بها 102 مترشحًا (3073670 ناخب)
-    سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 بها 177 مترشحًا ( 3375700 ناخب)
-     قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخب)
-     الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخب)
-     أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخب)
-     البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخب)
-     الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخب)
-     البحيرة تضم 9 دوائر بعدد لجان 753 بها 210 مترشحًا (4388114 ناخب)
-    مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان 127 بها 13 مترشحًا  (375543ناخب)

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

د. عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

مفاجأة.. عطية لاشين: العمل في إعداد الرسائل العلمية حرام شرعا وأجرها سُحت

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

أحمد بلال

أحمد بلال يهاجم خالد الغندور: هي دي ثقافتك

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات: مصر مركز مهم في صناعة التعهيد

قداس عيد القديس لاون الكبير

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يحتفل بعيد شفيع الكلية الإكليريكية بالمعادي

رئيس الوزراء

شراكات جديدة تعزز مسار الاستدامة الصناعية في مصر ..تفاصيل

بالصور

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد