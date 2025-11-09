الهيئة الوطنية: 35 مليون و279 ألف ناخب يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى بانتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أن 35 مليون و279 ألف ناخب يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وذلك على النحو النالى:
- الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان 775 لجنة بها 152 مترشحًا (6634318 ناخب)
- الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخب)
- الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخب)
- بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان 479 بها 102 مترشحًا (2096676 ناخب)
- المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخب)
- أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان 492 بها 102 مترشحًا (3073670 ناخب)
- سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 بها 177 مترشحًا ( 3375700 ناخب)
- قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخب)
- الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخب)
- أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخب)
- البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخب)
- الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخب)
- البحيرة تضم 9 دوائر بعدد لجان 753 بها 210 مترشحًا (4388114 ناخب)
- مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان 127 بها 13 مترشحًا (375543ناخب)