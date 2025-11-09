تأجيل محاكمة 3 متهمين بخلية داعش عين شمس لجلسة 27 ديسمبر المقبل

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 3 متهمين بتهمة الانضمام لداعش، في القضية رقم 940 لسنة 2025، جنايات عين شمس، لجلسة 27 ديسمبر المقبل، للشهود.

محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية داعش عين شمس"

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

قال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من 2015 وحتي 16 مارس 2021، أسس المتهم الأول خلية إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين الثاني والثالث تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين حيازة أسلحة نارية وذخيرة.