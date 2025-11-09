قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزرا: سياسة الانضباط المالي مستمرة لتسدد مصر التزاماتها المالية
حسن المستكاوي: الأهلي الأفضل في الشوط الأول.. وزيزو النجم حتى الآن
رئيس الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا واستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية
رئيس الوزراء: استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في البنية التحتية.. فيديو
مفتي الجمهورية: مصر رغم ما تعرضت له من محاولات غزو متعددة لكنها منارة التعايش والسلام
الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا أشادت به المؤسسات الدولية
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على خلق بيئة أعمال لتمكين القطاع الخاص
لقطة طريفة في نهائي السوبر المصري.. سقوط حكم اللقاء بين زيزو وجعفر يثير ضحك الجماهير
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست منامًا ولا تؤدى 3 أيام فقط
حوادث

تأجيل محاكمة 3 متهمين بخلية داعش عين شمس لجلسة 27 ديسمبر المقبل

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 3 متهمين بتهمة الانضمام لداعش، في القضية رقم 940 لسنة 2025، جنايات عين شمس، لجلسة 27 ديسمبر المقبل، للشهود.

محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية داعش عين شمس"

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

قال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من 2015 وحتي 16 مارس 2021، أسس المتهم الأول خلية إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين الثاني والثالث تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين حيازة أسلحة نارية وذخيرة.

عين شمس جنايات عين شمس محاكمة

